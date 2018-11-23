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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1032103310341035
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:28

  wig написав:
  justit написав:Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.
Муж отморозился.
Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.
В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.
Ну б*** жеж.
Вот и все дела.

Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.
Других лимитов вообще нет.


Меняет восприятие ситуации.
Мы же не знаем, как было на самом деле

  Квесторе_поверніться написав:
  justit написав:Newbie.
Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" (почему звёздочками закрылось, не знаю ,
Так что Ваш пассаж в сторону жены явно показывает уровень троллинга, и больше ничего
Все остальное "много букв"

Шерше ля фам?
І проблема закрита?


Не, ну если дама откровенно накосячила, то что тут поделать.
А пока нет данных.
Только гневные обвинения мужа.
Может ли банк отменить - понятия не имею.


  newbie написав:
  justit написав:Newbie.
Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж"

Значит Вы расстроились так же как и я :?


Не, я недоумеваю на тему: "Ну как можно быть таким простаком"
Мне звонят и говорят: "ваша карта залочена ибо..."
У меня руки так и чешутся зайти в приложение и попробовать.....
Тут вроде и не писал никто, что такое проделали.
Ну и грамматические ошибки в Вайбер-сообщении.

  wig написав:
  newbie написав:Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.?

Тут сам подход ложный.
Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали.


Предположу, что сей подход работает в США, а у нас нет.
Да и совершенно не ясно из текста статьи, что произошло.


Вы помните известный развод для клиентов Приватбанка, ну когда клиента просят подойти к АТМ, для якобы перевода ему за товар денег, а клиент по указаниям мошенника переводит со своего счета на счет мошенника все деньги.

Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!"
justit
 
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