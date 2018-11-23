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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1032103310341035 Додано: Суб 24 лис, 2018 14:28 wig написав: justit написав: Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.

Муж отморозился.

Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.

В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.

Ну б*** жеж.

Вот и все дела. Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.Муж отморозился.Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.Ну б*** жеж.Вот и все дела.

Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.

Других лимитов вообще нет. Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.Других лимитов вообще нет.



Меняет восприятие ситуации.

Мы же не знаем, как было на самом деле



Квесторе_поверніться написав: justit написав: Newbie.

Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" (почему звёздочками закрылось, не знаю ,

Так что Ваш пассаж в сторону жены явно показывает уровень троллинга, и больше ничего

Все остальное "много букв" Newbie.Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" (почему звёздочками закрылось, не знаю ,Так что Ваш пассаж в сторону жены явно показывает уровень троллинга, и больше ничегоВсе остальное "много букв"

Шерше ля фам?

І проблема закрита? Шерше ля фам?І проблема закрита?



Не, ну если дама откровенно накосячила, то что тут поделать.

А пока нет данных.

Только гневные обвинения мужа.

Может ли банк отменить - понятия не имею.





newbie написав: justit написав: Newbie.

Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" Newbie.Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж"

Значит Вы расстроились так же как и я

Значит Вы расстроились так же как и я



Не, я недоумеваю на тему: "Ну как можно быть таким простаком"

Мне звонят и говорят: "ваша карта залочена ибо..."

У меня руки так и чешутся зайти в приложение и попробовать.....

Тут вроде и не писал никто, что такое проделали.

Ну и грамматические ошибки в Вайбер-сообщении.



wig написав: newbie написав: Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.? Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.?

Тут сам подход ложный.

Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали. Тут сам подход ложный.Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали.



Предположу, что сей подход работает в США, а у нас нет.

Да и совершенно не ясно из текста статьи, что произошло.





Вы помните известный развод для клиентов Приватбанка, ну когда клиента просят подойти к АТМ, для якобы перевода ему за товар денег, а клиент по указаниям мошенника переводит со своего счета на счет мошенника все деньги.



Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!" Меняет восприятие ситуации.Мы же не знаем, как было на самом делеНе, ну если дама откровенно накосячила, то что тут поделать.А пока нет данных.Только гневные обвинения мужа.Может ли банк отменить - понятия не имею.Не, я недоумеваю на тему: "Ну как можно быть таким простаком"Мне звонят и говорят: "ваша карта залочена ибо..."У меня руки так и чешутся зайти в приложение и попробовать.....Тут вроде и не писал никто, что такое проделали.Ну и грамматические ошибки в Вайбер-сообщении.Предположу, что сей подход работает в США, а у нас нет.Да и совершенно не ясно из текста статьи, что произошло.Вы помните известный развод для клиентов Приватбанка, ну когда клиента просят подойти к АТМ, для якобы перевода ему за товар денег, а клиент по указаниям мошенника переводит со своего счета на счет мошенника все деньги.Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!" justit Повідомлень: 4801 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1430 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1032103310341035 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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