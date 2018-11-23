justit написав:Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое. Муж отморозился. Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила. В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками. Ну б*** жеж. Вот и все дела.
Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка. Других лимитов вообще нет.
Меняет восприятие ситуации. Мы же не знаем, как было на самом деле
Квесторе_поверніться написав:
justit написав:Newbie. Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" (почему звёздочками закрылось, не знаю , Так что Ваш пассаж в сторону жены явно показывает уровень троллинга, и больше ничего Все остальное "много букв"
Шерше ля фам? І проблема закрита?
Не, ну если дама откровенно накосячила, то что тут поделать. А пока нет данных. Только гневные обвинения мужа. Может ли банк отменить - понятия не имею.
newbie написав:
justit написав:Newbie. Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж"
Значит Вы расстроились так же как и я
Не, я недоумеваю на тему: "Ну как можно быть таким простаком" Мне звонят и говорят: "ваша карта залочена ибо..." У меня руки так и чешутся зайти в приложение и попробовать..... Тут вроде и не писал никто, что такое проделали. Ну и грамматические ошибки в Вайбер-сообщении.
wig написав:
newbie написав:Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.?
Тут сам подход ложный. Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали.
Предположу, что сей подход работает в США, а у нас нет. Да и совершенно не ясно из текста статьи, что произошло.
Вы помните известный развод для клиентов Приватбанка, ну когда клиента просят подойти к АТМ, для якобы перевода ему за товар денег, а клиент по указаниям мошенника переводит со своего счета на счет мошенника все деньги.
Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!"
Poleg написав:В принципе хоть мое любимое видео уже немного устарело, но все равно лозунг "Нiкому! Нiколи!" продолжает быть актуальным. Надо на ночь всем крутить и в качестве социальной рекламы: https://www.youtube.com/watch?v=G1J1GDNaUt8
Видео хорошее, но жизнь вносит коррективы и люди не понимают.
Например, никому не говори никакие пароли, коды и пин-коды, работники банка их никогда не спрашивают. Ага, только половина банков (если не все) при выполнении некоторых операций в отделениях, возможно не доверяя своим работникам, посылают клиентам какие-то коды, которые потом нужно назвать операционисту или кассиру. Зачем, чтобы запутать клиентов или просто проверить телефон? Так спрашивают или не спрашивают и нужно говорить или нет? У клиентов в голове все путается.
А часть номера карты (4 цифры) зачем просят назвать при онлайновой генерации и передаче пина или еще в некоторых случаях? Мошенники просят то же самое, после этого деньги с карты исчезают. Как понять, где его можно называть, а где нет? Недавно у меня и других клиентов пытались выведать номер форвардовской карточки. Я прервал разговор. В отделении сказали - мошенники (работники банка типа никогда не спрашивают). А в ГО подумали и сказали, не, это были наши люди, но они уже типа не звонят. Хотя по факту звонят, т.к. на этом номере у них рекламщики и коллекторы. Дык можно или нельзя?
Про пины карт уже и не грю. В Привате (и не только в нем) куда их только не тычут, для авторизации входа в СДО, для подтверждения каких-то критичных (в т.ч. некарточных) операций. В самом деле, зачем клиенту помнить много паролей? Надо их все заменить на пин-код карты, который написать на карте и у клиенту на лбу, а затем его фотографию вместе с этой картой использовать как самый лучший пароль. В Привате ж уверяют, что карты с фотками самые безопасные, а чугунные от Мони, вдобавок еще и не горят
Так что ролики это одно, а жизнь другое. Не успеют в ЕМА снять очередной ролик о карточной безопасности, как финтековские разрабы (и не только они) придумывают что-то, переворачивающее представления о безопасности и вводящее клиентов в заблуждение. Пин-код карты для входа в мобильнгую аппликуху это еще не стандарт? 21 века, как любит говорить Гороховский. Не юзаю, поэтому не знаю
wig написав:Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали.
Ничего не понял. Кто лепит? У того блогера что деньги на карте остались? Ему делать больше нечего, чтобы поднимать на уши прессу, полицию, топов Мони? Деньги разве не ушли р2р-переводами на другую карту (карты)? Вроде ж не на пополнение мобил?
justit написав:Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!"
Причем здесь не снимал? Разве непонятно, что там CNP-операции, которые, по мнению банка, осуществил, кардхолдер?
А причем там грамматические ошибки? Кто виноват в том, что мошенники неграмотные (или спешили)? Или это намек, что барышня сама те сообщения набирала?
З.Ы. А возвращать (за свой счет) банк никому ничего не должен, если его вины в этом нет. Должен был помочь догнать мошенников и вернуть украденное, но это уже другой вопрос. Не царское (и не финтековское) это дело такой фигней заниматься, тут же ж Iron Bank уже на подходе
Востаннє редагувалось newbie в Суб 24 лис, 2018 18:13, всього редагувалось 2 разів.
а вообще интересная ситуация. вот будут какие то непонятки с деньгами на карте. куда идти за официальной бумагой? куда писать заявы на расследование? все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.
mephala написав:а вообще интересная ситуация. вот будут какие то непонятки с деньгами на карте. куда идти за официальной бумагой? куда писать заявы на расследование? все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.
Идти в полицию За бумагами в универсал банк Все переписки только через заказные письма