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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1033103410351036> Додано: Суб 24 лис, 2018 14:28 wig написав: justit написав: Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.

Муж отморозился.

Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.

В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.

Ну б*** жеж.

Вот и все дела. Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.Муж отморозился.Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.Ну б*** жеж.Вот и все дела.

Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.

Других лимитов вообще нет. Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.Других лимитов вообще нет.



Меняет восприятие ситуации.

Мы же не знаем, как было на самом деле



Квесторе_поверніться написав: justit написав: Newbie.

Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" (почему звёздочками закрылось, не знаю ,

Так что Ваш пассаж в сторону жены явно показывает уровень троллинга, и больше ничего

Все остальное "много букв" Newbie.Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" (почему звёздочками закрылось, не знаю ,Так что Ваш пассаж в сторону жены явно показывает уровень троллинга, и больше ничегоВсе остальное "много букв"

Шерше ля фам?

І проблема закрита? Шерше ля фам?І проблема закрита?



Не, ну если дама откровенно накосячила, то что тут поделать.

А пока нет данных.

Только гневные обвинения мужа.

Может ли банк отменить - понятия не имею.





newbie написав: justit написав: Newbie.

Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" Newbie.Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж"

Значит Вы расстроились так же как и я

Значит Вы расстроились так же как и я



Не, я недоумеваю на тему: "Ну как можно быть таким простаком"

Мне звонят и говорят: "ваша карта залочена ибо..."

У меня руки так и чешутся зайти в приложение и попробовать.....

Тут вроде и не писал никто, что такое проделали.

Ну и грамматические ошибки в Вайбер-сообщении.



wig написав: newbie написав: Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.? Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.?

Тут сам подход ложный.

Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали. Тут сам подход ложный.Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали.



Предположу, что сей подход работает в США, а у нас нет.

Да и совершенно не ясно из текста статьи, что произошло.





Вы помните известный развод для клиентов Приватбанка, ну когда клиента просят подойти к АТМ, для якобы перевода ему за товар денег, а клиент по указаниям мошенника переводит со своего счета на счет мошенника все деньги.



Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!" Меняет восприятие ситуации.Мы же не знаем, как было на самом делеНе, ну если дама откровенно накосячила, то что тут поделать.А пока нет данных.Только гневные обвинения мужа.Может ли банк отменить - понятия не имею.Не, я недоумеваю на тему: "Ну как можно быть таким простаком"Мне звонят и говорят: "ваша карта залочена ибо..."У меня руки так и чешутся зайти в приложение и попробовать.....Тут вроде и не писал никто, что такое проделали.Ну и грамматические ошибки в Вайбер-сообщении.Предположу, что сей подход работает в США, а у нас нет.Да и совершенно не ясно из текста статьи, что произошло.Вы помните известный развод для клиентов Приватбанка, ну когда клиента просят подойти к АТМ, для якобы перевода ему за товар денег, а клиент по указаниям мошенника переводит со своего счета на счет мошенника все деньги.Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!" justit Повідомлень: 4801 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1430 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 17:45 Poleg написав: В принципе хоть мое любимое видео уже немного устарело, но все равно лозунг "Нiкому! Нiколи!" продолжает быть актуальным. Надо на ночь всем крутить и в качестве социальной рекламы: https://www.youtube.com/watch?v=G1J1GDNaUt8 В принципе хоть мое любимое видео уже немного устарело, но все равно лозунг "Нiкому! Нiколи!" продолжает быть актуальным. Надо на ночь всем крутить и в качестве социальной рекламы:

Видео хорошее, но жизнь вносит коррективы и люди не понимают.



Например, никому не говори никакие пароли, коды и пин-коды, работники банка их никогда не спрашивают. Ага, только половина банков (если не все) при выполнении некоторых операций в отделениях, возможно не доверяя своим работникам, посылают клиентам какие-то коды, которые потом нужно назвать операционисту или кассиру. Зачем, чтобы запутать клиентов или просто проверить телефон? Так спрашивают или не спрашивают и нужно говорить или нет? У клиентов в голове все путается.



А часть номера карты (4 цифры) зачем просят назвать при онлайновой генерации и передаче пина или еще в некоторых случаях? Мошенники просят то же самое, после этого деньги с карты исчезают. Как понять, где его можно называть, а где нет? Недавно у меня и других клиентов пытались выведать номер форвардовской карточки. Я прервал разговор. В отделении сказали - мошенники (работники банка типа никогда не спрашивают). А в ГО подумали и сказали, не, это были наши люди, но они уже типа не звонят. Хотя по факту звонят, т.к. на этом номере у них рекламщики и коллекторы. Дык можно или нельзя?



Про пины карт уже и не грю. В Привате (и не только в нем) куда их только не тычут, для авторизации входа в СДО, для подтверждения каких-то критичных (в т.ч. некарточных) операций. В самом деле, зачем клиенту помнить много паролей? Надо их все заменить на пин-код карты, который написать на карте и у клиенту на лбу, а затем его фотографию вместе с этой картой использовать как самый лучший пароль. В Привате ж уверяют, что карты с фотками самые безопасные, а чугунные от Мони, вдобавок еще и не горят



Так что ролики это одно, а жизнь другое. Не успеют в ЕМА снять очередной ролик о карточной безопасности, как финтековские разрабы (и не только они) придумывают что-то, переворачивающее представления о безопасности и вводящее клиентов в заблуждение. Пин-код карты для входа в мобильнгую аппликуху это еще не стандарт? 21 века, как любит говорить Гороховский. Не юзаю, поэтому не знаю Видео хорошее, но жизнь вносит коррективы и люди не понимают.Например, никому не говори никакие пароли, коды и пин-коды, работники банка их никогда не спрашивают. Ага, только половина банков (если не все) при выполнении некоторых операций в отделениях, возможно не доверяя своим работникам, посылают клиентам какие-то коды, которые потом нужно назвать операционисту или кассиру. Зачем, чтобы запутать клиентов или просто проверить телефон? Так спрашивают или не спрашивают и нужно говорить или нет? У клиентов в голове все путается.А часть номера карты (4 цифры) зачем просят назвать при онлайновой генерации и передаче пина или еще в некоторых случаях? Мошенники просят то же самое, после этого деньги с карты исчезают. Как понять, где его можно называть, а где нет? Недавно у меня и других клиентов пытались выведать номер форвардовской карточки. Я прервал разговор. В отделении сказали - мошенники (работники банка типа никогда не спрашивают). А в ГО подумали и сказали, не, это были наши люди, но они уже типа не звонят. Хотя по факту звонят, т.к. на этом номере у них рекламщики и коллекторы. Дык можно или нельзя?Про пины карт уже и не грю. В Привате (и не только в нем) куда их только не тычут, для авторизации входа в СДО, для подтверждения каких-то критичных (в т.ч. некарточных) операций. В самом деле, зачем клиенту помнить много паролей? Надо их все заменить на пин-код карты, который написать на карте и у клиенту на лбу, а затем его фотографию вместе с этой картой использовать как самый лучший пароль. В Привате ж уверяют, что карты с фотками самые безопасные, а чугунные от Мони, вдобавок еще и не горятТак что ролики это одно, а жизнь другое. Не успеют в ЕМА снять очередной ролик о карточной безопасности, как финтековские разрабы (и не только они) придумывают что-то, переворачивающее представления о безопасности и вводящее клиентов в заблуждение. Пин-код карты для входа в мобильнгую аппликуху это еще не стандарт? 21 века, как любит говорить Гороховский. Не юзаю, поэтому не знаю newbie Повідомлень: 5845 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 17:55 wig написав: Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали. Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали.

Ничего не понял. Кто лепит? У того блогера что деньги на карте остались? Ему делать больше нечего, чтобы поднимать на уши прессу, полицию, топов Мони? Деньги разве не ушли р2р-переводами на другую карту (карты)? Вроде ж не на пополнение мобил? Ничего не понял. Кто лепит? У того блогера что деньги на карте остались? Ему делать больше нечего, чтобы поднимать на уши прессу, полицию, топов Мони? Деньги разве не ушли р2р-переводами на другую карту (карты)? Вроде ж не на пополнение мобил? newbie Повідомлень: 5845 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 18:01 justit написав: Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!" Тут ведь тоже "Деньги я не снимал. требую вернуть!"

Причем здесь не снимал? Разве непонятно, что там CNP-операции, которые, по мнению банка, осуществил, кардхолдер?



А причем там грамматические ошибки? Кто виноват в том, что мошенники неграмотные (или спешили)? Или это намек, что барышня сама те сообщения набирала?



З.Ы. А возвращать (за свой счет) банк никому ничего не должен, если его вины в этом нет. Должен был помочь догнать мошенников и вернуть украденное, но это уже другой вопрос. Не царское (и не финтековское) это дело такой фигней заниматься, тут же ж Iron Bank уже на подходе Причем здесь не снимал? Разве непонятно, что там CNP-операции, которые, по мнению банка, осуществил, кардхолдер?А причем там грамматические ошибки? Кто виноват в том, что мошенники неграмотные (или спешили)? Или это намек, что барышня сама те сообщения набирала?З.Ы. А возвращать (за свой счет) банк никому ничего не должен, если его вины в этом нет. Должен был помочь догнать мошенников и вернуть украденное, но это уже другой вопрос. Не царское (и не финтековское) это дело такой фигней заниматься, тут же ж Iron Bank уже на подходе Востаннє редагувалось newbie в Суб 24 лис, 2018 18:13, всього редагувалось 2 разів. newbie Повідомлень: 5845 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 18:07 newbie написав: Ничего не понял. Кто лепит? У того блогера что деньги на карте остались? Ничего не понял. Кто лепит? У того блогера что деньги на карте остались?

Сняли кредитные деньги. Т.е. на момент воровства они принадлежали не клиенту, а самому Универсалбанку. Сняли кредитные деньги. Т.е. на момент воровства они принадлежали не клиенту, а самому Универсалбанку. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3635 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 18:12 wig написав: Сняли кредитные деньги. Т.е. на момент воровства они принадлежали не клиенту, а самому Универсалбанку. Сняли кредитные деньги. Т.е. на момент воровства они принадлежали не клиенту, а самому Универсалбанку.

И? Клиент не пострадал? Пострадал Универсал банк? Который клиенту и офигенные проценты за просрочку возврата не насчитает? Вот будет прикол И? Клиент не пострадал? Пострадал Универсал банк? Который клиенту и офигенные проценты за просрочку возврата не насчитает? Вот будет прикол newbie Повідомлень: 5845 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 18:17 Клиент пострадал, но, скорее, не от действий мошенников, которые сняли деньги. А от тех, кто пытается повесить на него долг и офигенные проценты. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3635 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 18:38 Re: Monobank а вообще интересная ситуация. вот будут какие то непонятки с деньгами на карте.

куда идти за официальной бумагой? куда писать заявы на расследование?

все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда. mephala Повідомлень: 3780 З нами з: 07.04.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 18:44 mephala написав: а вообще интересная ситуация. вот будут какие то непонятки с деньгами на карте.

куда идти за официальной бумагой? куда писать заявы на расследование?

все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда. а вообще интересная ситуация. вот будут какие то непонятки с деньгами на карте.куда идти за официальной бумагой? куда писать заявы на расследование?все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.

Идти в полицию

За бумагами в универсал банк

Все переписки только через заказные письма Идти в полициюЗа бумагами в универсал банкВсе переписки только через заказные письма curiousobro Повідомлень: 1420 З нами з: 21.07.17 Подякував: 26 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 18:56 Скорее всего жена повелась на развод, и выдала какой-то смс-пароль. Мошенники привязали карту в каком-то сервисе (платёжном кабинете) и всё вывели.



Классика.



Развод из серии "срочно вынесите деньги на взятку прокурору, ваш сын-внук попал в милицию".



Топик-стартер похоже что-то недоговаривает, и хочет спихнуть убытки на банк.



Всё ИМХО Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6593 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4352 раз. Подякували: 1560 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1033103410351036> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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