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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:15
wig написав:Сняли кредитные деньги. Т.е. на момент воровства они принадлежали не клиенту, а самому Универсалбанку.
Так как бы кредит лимит это деньги которыми клиент может распоряжения на свое усмотрение. Может на себя тратить, может мошейникам дарить. Не совсем понятно почему во втором случае это проблемы банка.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:26
Aps написав:
Так как бы кредит лимит это деньги которыми клиент может распоряжения на свое усмотрение. Может на себя тратить, может мошейникам дарить. Не совсем понятно почему во втором случае это проблемы банка.
Это не проблема банка, а его собственность. Украли у банка.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:29
wig написав: Aps написав:
Так как бы кредит лимит это деньги которыми клиент может распоряжения на свое усмотрение. Может на себя тратить, может мошейникам дарить. Не совсем понятно почему во втором случае это проблемы банка.
Это не проблема банка, а его собственность. Украли у банка.
Никто не крал. А клиентку развели на бабки, а банк вообще ни при чем в этой ситуации.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:37
Кредлим - это собственность клиента.
Потратил, подарил, потерял, прое*ал - его проблемы.
Банк может в чём то помочь.
Но ответственность за сохранность этих денег лежит в первую очередь на клиенте.
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mustbe
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