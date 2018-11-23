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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:15
wig написав:Сняли кредитные деньги. Т.е. на момент воровства они принадлежали не клиенту, а самому Универсалбанку.
Так как бы кредит лимит это деньги которыми клиент может распоряжения на свое усмотрение. Может на себя тратить, может мошейникам дарить. Не совсем понятно почему во втором случае это проблемы банка.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:26
Aps написав:
Так как бы кредит лимит это деньги которыми клиент может распоряжения на свое усмотрение. Может на себя тратить, может мошейникам дарить. Не совсем понятно почему во втором случае это проблемы банка.
Это не проблема банка, а его собственность. Украли у банка.
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wig
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:29
wig написав: Aps написав:
Так как бы кредит лимит это деньги которыми клиент может распоряжения на свое усмотрение. Может на себя тратить, может мошейникам дарить. Не совсем понятно почему во втором случае это проблемы банка.
Это не проблема банка, а его собственность. Украли у банка.
Никто не крал. А клиентку развели на бабки, а банк вообще ни при чем в этой ситуации.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:37
Кредлим - это собственность клиента.
Потратил, подарил, потерял, прое*ал - его проблемы.
Банк может в чём то помочь.
Но ответственность за сохранность этих денег лежит в первую очередь на клиенте.
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mustbe
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:40
хватит заспамиливать тему флудом !!!
свинорыл
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yama
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:42
mustbe написав:
Кредлим - это собственность клиента.
Лимит не может быть собственностью.
Собственность - деньги.
Они на момент кражи принадлежали банку.
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wig
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:53
wig написав: mustbe написав:
Кредлим - это собственность клиента.
Лимит не может быть собственностью.
Собственность - деньги.
Они на момент кражи принадлежали банку.
Да ну ?
А если я со своего кредлима сниму 10к - кому эти 10к будут принадлежать ?
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mustbe
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:37
curiousobro написав: mephala написав:
а вообще интересная ситуация. вот будут какие то непонятки с деньгами на карте.
куда идти за официальной бумагой? куда писать заявы на расследование?
все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.
Идти в полицию
За бумагами в универсал банк
Все переписки только через заказные письма
скажем так - пока было вкусно то риск себя оправдывал. но когда стает пресно зачем оно нада когда в городе нет отделения универсала?
и что писать в полиции - я желаю оспорить не понятную мне транзакцию?
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mephala
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:43
mephala написав:
и что писать в полиции - я желаю оспорить не понятную мне транзакцию?
У меня обманным путём украли деньги с карточки.
Когда мне пришло СМС о смене ПИНа, я подумала, шо это так и надо и сменила на то, шо прасили. Потом муж сказал, шо я дура и мы решили обратиться в банк и полицию.
Памагиме мине
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:45
mustbe написав:
А если я со своего кредлима сниму 10к - кому эти 10к будут принадлежать ?
деньги на руках - ваши. но кредлим банка и вы у банка взяли его собственность. соответственен вы должны вернуть банку то что у него взяли. если кредлим ваша собственность то с какой радости что то свое нужно банку возвращать?
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mephala
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