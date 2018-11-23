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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1034103510361037
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:48

  clientage написав:
  mephala написав:и что писать в полиции - я желаю оспорить не понятную мне транзакцию?

У меня обманным путём украли деньги с карточки.
Когда мне пришло СМС о смене ПИНа, я подумала, шо это так и надо и сменила на то, шо прасили. Потом муж сказал, шо я дура и мы решили обратиться в банк и полицию.
Памагиме мине :)

ну вы же сами прекрасно понимаете что полиция ничего расследовать не будет.
если бы все могла решить полиция то не было бы кучи правил МПС про оспаривание транзакций. а вот сама процедура оспаривания стает очень геморойной когда в городе нет отделения. интересно что бы было если банк 100% был бы без отделений :mrgreen:
mephala
 
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