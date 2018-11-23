clientage написав:
У меня обманным путём украли деньги с карточки.
Когда мне пришло СМС о смене ПИНа, я подумала, шо это так и надо и сменила на то, шо прасили. Потом муж сказал, шо я дура и мы решили обратиться в банк и полицию.
Памагиме мине
ну вы же сами прекрасно понимаете что полиция ничего расследовать не будет.
если бы все могла решить полиция то не было бы кучи правил МПС про оспаривание транзакций. а вот сама процедура оспаривания стает очень геморойной когда в городе нет отделения. интересно что бы было если банк 100% был бы без отделений