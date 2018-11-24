newbie написав:
Ага, только половина банков (если не все) при выполнении некоторых операций в отделениях, возможно не доверяя своим работникам, посылают клиентам какие-то коды, которые потом нужно назвать операционисту или кассиру. Зачем, чтобы запутать клиентов или просто проверить телефон? Так спрашивают или не спрашивают и нужно говорить или нет? У клиентов в голове все путается.
Банки для идентификации по телефону спрашивают номер карты и и секретное слово.
Больше ничего.
При личном посещении - паспорт удостоверяет Вашу личность.
Бывает СМС-код присылают на телефон.
Но это только при личном присутствии (с паспортом разумеется).
newbie написав:
А часть номера карты (4 цифры) зачем просят назвать при онлайновой генерации и передаче пина или еще в некоторых случаях?
Меня никогда не спрашивали.
newbie написав:
Пин-код карты для входа в мобильнгую аппликуху это еще не стандарт? 21 века, как любит говорить Гороховский. Не юзаю, поэтому не знаю
Отпечаток пальца заменяет ПИН.
Насколько это безопасней сложно сказать, но мошенник-по-телефону тут будет нервно шевелить губами
newbie написав:
Деньги разве не ушли р2р-переводами на другую карту (карты)?
В статье ни слова об этом.
В фейсбучном сраче вроде тоже.
newbie написав:
Разве непонятно, что там CNP-операции, которые, по мнению банка, осуществил, кардхолдер?
Нет не понятно.
Если вот так догадываться, то может ее паяльником пытали, и она сама все перевела, а потом в полицию пошла?
newbie написав:
А причем там грамматические ошибки? Кто виноват в том, что мошенники неграмотные (или спешили)? Или это намек, что барышня сама те сообщения набирала?
Звонок из колл центра банка: "Слышь мужик, Я Василий, представитель Моня Банка. Ты наш клиент..пта, но ща реально срочно нужно пин сменить. слушай я тет те надиктую, а ты меняй быстро, понял."
Такое утрирование понятней?
newbie написав:
Должен был помочь догнать мошенников и вернуть украденное, но это уже другой вопрос.
Так нигде пока нет доказательств, что были мошенники.
А запись звонка муж озвучить не позволил.
Что там случилось - мутная история.