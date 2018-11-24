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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1034103510361037 Додано: Суб 24 лис, 2018 20:48 clientage написав: mephala написав: и что писать в полиции - я желаю оспорить не понятную мне транзакцию? и что писать в полиции - я желаю оспорить не понятную мне транзакцию?

У меня обманным путём украли деньги с карточки.

Когда мне пришло СМС о смене ПИНа, я подумала, шо это так и надо и сменила на то, шо прасили. Потом муж сказал, шо я дура и мы решили обратиться в банк и полицию.

Памагиме мине У меня обманным путём украли деньги с карточки.Когда мне пришло СМС о смене ПИНа, я подумала, шо это так и надо и сменила на то, шо прасили. Потом муж сказал, шо я дура и мы решили обратиться в банк и полицию.Памагиме мине

ну вы же сами прекрасно понимаете что полиция ничего расследовать не будет.

если бы все могла решить полиция то не было бы кучи правил МПС про оспаривание транзакций. а вот сама процедура оспаривания стает очень геморойной когда в городе нет отделения. интересно что бы было если банк 100% был бы без отделений ну вы же сами прекрасно понимаете что полиция ничего расследовать не будет.если бы все могла решить полиция то не было бы кучи правил МПС про оспаривание транзакций. а вот сама процедура оспаривания стает очень геморойной когда в городе нет отделения. интересно что бы было если банк 100% был бы без отделений mephala Повідомлень: 3785 З нами з: 07.04.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 21:40



если есть кред лимит 100к.



1) Вы идите в кафе, аптека, стриптиз. Там попки для шашлыков. Там может быть взломанный терминал сотрудниками и с вашей картой на раслабоне списываются бабки. скажем 50к-100к.



2) взламывают банкомат, рассчитываться в Индии. Может быть горох Индию закрыл



3) знаю пинкод, взламывают моб. оператор



4) Вы берете балаклаву, снимаете в банкомате, пишите заяву в банк и в MasterCard, допустим это сработает, MC вернут. на следующий день аналогично. будет ли MasterCard постоянно возвращать?



4,а) Нету чипа на карте. Едите в Австрию, банкомат заглючился, сообщается что рядом (метров 100-200 от Вас) кто-то снят. Пишете, заяву в MasterCard, он отвечают что Вы сами сняли идите в баню. Повторный вопрос/заява будет стоять 500евро или 500баксов. Они даже отвечать не будут.



Дефакто, MasterCard не возвращает ничего. я уже писал, попробую еще раз написать. Президента не слышат!если есть кред лимит 100к.1) Вы идите в кафе, аптека, стриптиз. Там попки для шашлыков. Там может быть взломанный терминал сотрудниками и с вашей картой на раслабоне списываются бабки. скажем 50к-100к.2) взламывают банкомат, рассчитываться в Индии. Может быть горох Индию закрыл3) знаю пинкод, взламывают моб. оператор4)Вы берете балаклаву, снимаете в банкомате, пишите заяву в банк и в MasterCard, допустим это сработает, MC вернут. на следующий день аналогично. будет ли MasterCard постоянно возвращать?4,а) Нету чипа на карте. Едите в Австрию, банкомат заглючился, сообщается что рядом (метров 100-200 от Вас) кто-то снят. Пишете, заяву в MasterCard, он отвечают что Вы сами сняли идите в баню. Повторный вопрос/заява будет стоять 500евро или 500баксов. Они даже отвечать не будут.Дефакто, MasterCard не возвращает ничего. Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 271 З нами з: 22.12.16 Подякував: 41 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 21:50 Re: Monobank newbie написав: Ага, только половина банков (если не все) при выполнении некоторых операций в отделениях, возможно не доверяя своим работникам, посылают клиентам какие-то коды, которые потом нужно назвать операционисту или кассиру. Зачем, чтобы запутать клиентов или просто проверить телефон? Так спрашивают или не спрашивают и нужно говорить или нет? У клиентов в голове все путается. Ага, только половина банков (если не все) при выполнении некоторых операций в отделениях, возможно не доверяя своим работникам, посылают клиентам какие-то коды, которые потом нужно назвать операционисту или кассиру. Зачем, чтобы запутать клиентов или просто проверить телефон? Так спрашивают или не спрашивают и нужно говорить или нет? У клиентов в голове все путается.



Банки для идентификации по телефону спрашивают номер карты и и секретное слово.

Больше ничего.

При личном посещении - паспорт удостоверяет Вашу личность.

Бывает СМС-код присылают на телефон.

Но это только при личном присутствии (с паспортом разумеется).





newbie написав: А часть номера карты (4 цифры) зачем просят назвать при онлайновой генерации и передаче пина или еще в некоторых случаях? А часть номера карты (4 цифры) зачем просят назвать при онлайновой генерации и передаче пина или еще в некоторых случаях?



Меня никогда не спрашивали.





newbie написав: Пин-код карты для входа в мобильнгую аппликуху это еще не стандарт? 21 века, как любит говорить Гороховский. Не юзаю, поэтому не знаю Пин-код карты для входа в мобильнгую аппликуху это еще не стандарт? 21 века, как любит говорить Гороховский. Не юзаю, поэтому не знаю



Отпечаток пальца заменяет ПИН.

Насколько это безопасней сложно сказать, но мошенник-по-телефону тут будет нервно шевелить губами



newbie написав: Деньги разве не ушли р2р-переводами на другую карту (карты)? Деньги разве не ушли р2р-переводами на другую карту (карты)?



В статье ни слова об этом.

В фейсбучном сраче вроде тоже.



newbie написав: Разве непонятно, что там CNP-операции, которые, по мнению банка, осуществил, кардхолдер? Разве непонятно, что там CNP-операции, которые, по мнению банка, осуществил, кардхолдер?



Нет не понятно.

Если вот так догадываться, то может ее паяльником пытали, и она сама все перевела, а потом в полицию пошла?



newbie написав: А причем там грамматические ошибки? Кто виноват в том, что мошенники неграмотные (или спешили)? Или это намек, что барышня сама те сообщения набирала? А причем там грамматические ошибки? Кто виноват в том, что мошенники неграмотные (или спешили)? Или это намек, что барышня сама те сообщения набирала?



Звонок из колл центра банка: "Слышь мужик, Я Василий, представитель Моня Банка. Ты наш клиент..пта, но ща реально срочно нужно пин сменить. слушай я тет те надиктую, а ты меняй быстро, понял."



Такое утрирование понятней?





newbie написав: Должен был помочь догнать мошенников и вернуть украденное, но это уже другой вопрос. Должен был помочь догнать мошенников и вернуть украденное, но это уже другой вопрос.



Так нигде пока нет доказательств, что были мошенники.

А запись звонка муж озвучить не позволил.

Что там случилось - мутная история. Банки для идентификации по телефону спрашивают номер карты и и секретное слово.Больше ничего.При личном посещении - паспорт удостоверяет Вашу личность.Бывает СМС-код присылают на телефон.Но это только при личном присутствии (с паспортом разумеется).Меня никогда не спрашивали.Отпечаток пальца заменяет ПИН.Насколько это безопасней сложно сказать, но мошенник-по-телефону тут будет нервно шевелить губамиВ статье ни слова об этом.В фейсбучном сраче вроде тоже.Нет не понятно.Если вот так догадываться, то может ее паяльником пытали, и она сама все перевела, а потом в полицию пошла?Звонок из колл центра банка: "Слышь мужик, Я Василий, представитель Моня Банка. Ты наш клиент..пта, но ща реально срочно нужно пин сменить. слушай я тет те надиктую, а ты меняй быстро, понял."Такое утрирование понятней?Так нигде пока нет доказательств, что были мошенники.А запись звонка муж озвучить не позволил.Что там случилось - мутная история. justit Повідомлень: 4802 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1431 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 23:17 mephala написав: все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда. все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.

В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде. В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде. Олег1964 Повідомлень: 52 З нами з: 03.10.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лис, 2018 01:21 Re: Monobank justit написав: запись звонка муж озвучить не позволил. запись звонка муж озвучить не позволил.



какого звонка ? от мошенников ?кто кому звонил ? какого звонка ? от мошенников ?кто кому звонил ? Alex6 Повідомлень: 442 З нами з: 19.12.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лис, 2018 02:49 Олег1964 написав: mephala написав: все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда. все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.

В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде. В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде.

интересно будет на это посмотреть. наши суды от видео, фото и аудио материалов нос воротят (так как нужно привлекать экспертов которые будут все это обсасывать). а то какая то переписка в вайбере. интересно будет на это посмотреть. наши суды от видео, фото и аудио материалов нос воротят (так как нужно привлекать экспертов которые будут все это обсасывать). а то какая то переписка в вайбере. mephala Повідомлень: 3785 З нами з: 07.04.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1034103510361037 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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