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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1034103510361037
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:48

  clientage написав:
  mephala написав:и что писать в полиции - я желаю оспорить не понятную мне транзакцию?

У меня обманным путём украли деньги с карточки.
Когда мне пришло СМС о смене ПИНа, я подумала, шо это так и надо и сменила на то, шо прасили. Потом муж сказал, шо я дура и мы решили обратиться в банк и полицию.
Памагиме мине :)

ну вы же сами прекрасно понимаете что полиция ничего расследовать не будет.
если бы все могла решить полиция то не было бы кучи правил МПС про оспаривание транзакций. а вот сама процедура оспаривания стает очень геморойной когда в городе нет отделения. интересно что бы было если банк 100% был бы без отделений :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:40

я уже писал, попробую еще раз написать. Президента не слышат!

если есть кред лимит 100к.

1) Вы идите в кафе, аптека, стриптиз. Там попки для шашлыков. Там может быть взломанный терминал сотрудниками и с вашей картой на раслабоне списываются бабки. скажем 50к-100к.

2) взламывают банкомат, рассчитываться в Индии. Может быть горох Индию закрыл

3) знаю пинкод, взламывают моб. оператор

4) :D Вы берете балаклаву, снимаете в банкомате, пишите заяву в банк и в MasterCard, допустим это сработает, MC вернут. на следующий день аналогично. будет ли MasterCard постоянно возвращать?

4,а) Нету чипа на карте. Едите в Австрию, банкомат заглючился, сообщается что рядом (метров 100-200 от Вас) кто-то снят. Пишете, заяву в MasterCard, он отвечают что Вы сами сняли идите в баню. Повторный вопрос/заява будет стоять 500евро или 500баксов. Они даже отвечать не будут.

Дефакто, MasterCard не возвращает ничего.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:50

Re: Monobank

  newbie написав:Ага, только половина банков (если не все) при выполнении некоторых операций в отделениях, возможно не доверяя своим работникам, посылают клиентам какие-то коды, которые потом нужно назвать операционисту или кассиру. Зачем, чтобы запутать клиентов или просто проверить телефон? Так спрашивают или не спрашивают и нужно говорить или нет? У клиентов в голове все путается.


Банки для идентификации по телефону спрашивают номер карты и и секретное слово.
Больше ничего.
При личном посещении - паспорт удостоверяет Вашу личность.
Бывает СМС-код присылают на телефон.
Но это только при личном присутствии (с паспортом разумеется).


  newbie написав:А часть номера карты (4 цифры) зачем просят назвать при онлайновой генерации и передаче пина или еще в некоторых случаях?


Меня никогда не спрашивали.


  newbie написав:Пин-код карты для входа в мобильнгую аппликуху это еще не стандарт? 21 века, как любит говорить Гороховский. Не юзаю, поэтому не знаю :wink:


Отпечаток пальца заменяет ПИН.
Насколько это безопасней сложно сказать, но мошенник-по-телефону тут будет нервно шевелить губами :D

  newbie написав:Деньги разве не ушли р2р-переводами на другую карту (карты)?


В статье ни слова об этом.
В фейсбучном сраче вроде тоже.

  newbie написав:Разве непонятно, что там CNP-операции, которые, по мнению банка, осуществил, кардхолдер?


Нет не понятно.
Если вот так догадываться, то может ее паяльником пытали, и она сама все перевела, а потом в полицию пошла?

  newbie написав:А причем там грамматические ошибки? Кто виноват в том, что мошенники неграмотные (или спешили)? Или это намек, что барышня сама те сообщения набирала?


Звонок из колл центра банка: "Слышь мужик, Я Василий, представитель Моня Банка. Ты наш клиент..пта, но ща реально срочно нужно пин сменить. слушай я тет те надиктую, а ты меняй быстро, понял."

Такое утрирование понятней?


  newbie написав:Должен был помочь догнать мошенников и вернуть украденное, но это уже другой вопрос.


Так нигде пока нет доказательств, что были мошенники.
А запись звонка муж озвучить не позволил.
Что там случилось - мутная история.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:17

  mephala написав:все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.

В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 01:21

Re: Monobank

  justit написав:запись звонка муж озвучить не позволил.


какого звонка ? от мошенников ?кто кому звонил ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:49

  Олег1964 написав:
  mephala написав:все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.

В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде.

интересно будет на это посмотреть. наши суды от видео, фото и аудио материалов нос воротят (так как нужно привлекать экспертов которые будут все это обсасывать). а то какая то переписка в вайбере.
mephala
 
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  #<1 ... 1034103510361037
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