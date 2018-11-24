|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:48
clientage написав: mephala написав:
и что писать в полиции - я желаю оспорить не понятную мне транзакцию?
У меня обманным путём украли деньги с карточки.
Когда мне пришло СМС о смене ПИНа, я подумала, шо это так и надо и сменила на то, шо прасили. Потом муж сказал, шо я дура и мы решили обратиться в банк и полицию.
Памагиме мине
ну вы же сами прекрасно понимаете что полиция ничего расследовать не будет.
если бы все могла решить полиция то не было бы кучи правил МПС про оспаривание транзакций. а вот сама процедура оспаривания стает очень геморойной когда в городе нет отделения. интересно что бы было если банк 100% был бы без отделений
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3785
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:40
я уже писал, попробую еще раз написать. Президента не слышат!
если есть кред лимит 100к.
1) Вы идите в кафе, аптека, стриптиз. Там попки для шашлыков. Там может быть взломанный терминал сотрудниками и с вашей картой на раслабоне списываются бабки. скажем 50к-100к.
2) взламывают банкомат, рассчитываться в Индии. Может быть горох Индию закрыл
3) знаю пинкод, взламывают моб. оператор
4)
Вы берете балаклаву, снимаете в банкомате, пишите заяву в банк и в MasterCard, допустим это сработает, MC вернут. на следующий день аналогично. будет ли MasterCard постоянно возвращать?
4,а) Нету чипа на карте. Едите в Австрию, банкомат заглючился, сообщается что рядом (метров 100-200 от Вас) кто-то снят. Пишете, заяву в MasterCard, он отвечают что Вы сами сняли идите в баню. Повторный вопрос/заява будет стоять 500евро или 500баксов. Они даже отвечать не будут.
Дефакто, MasterCard не возвращает ничего.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:50
newbie написав:
Ага, только половина банков (если не все) при выполнении некоторых операций в отделениях, возможно не доверяя своим работникам, посылают клиентам какие-то коды, которые потом нужно назвать операционисту или кассиру. Зачем, чтобы запутать клиентов или просто проверить телефон? Так спрашивают или не спрашивают и нужно говорить или нет? У клиентов в голове все путается.
Банки для идентификации по телефону спрашивают номер карты и и секретное слово.
Больше ничего.
При личном посещении - паспорт удостоверяет Вашу личность.
Бывает СМС-код присылают на телефон.
Но это только при личном присутствии (с паспортом разумеется).
newbie написав:
А часть номера карты (4 цифры) зачем просят назвать при онлайновой генерации и передаче пина или еще в некоторых случаях?
Меня никогда не спрашивали.
newbie написав:
Пин-код карты для входа в мобильнгую аппликуху это еще не стандарт? 21 века, как любит говорить Гороховский. Не юзаю, поэтому не знаю
Отпечаток пальца заменяет ПИН.
Насколько это безопасней сложно сказать, но мошенник-по-телефону тут будет нервно шевелить губами
newbie написав:
Деньги разве не ушли р2р-переводами на другую карту (карты)?
В статье ни слова об этом.
В фейсбучном сраче вроде тоже.
newbie написав:
Разве непонятно, что там CNP-операции, которые, по мнению банка, осуществил, кардхолдер?
Нет не понятно.
Если вот так догадываться, то может ее паяльником пытали, и она сама все перевела, а потом в полицию пошла?
newbie написав:
А причем там грамматические ошибки? Кто виноват в том, что мошенники неграмотные (или спешили)? Или это намек, что барышня сама те сообщения набирала?
Звонок из колл центра банка: "Слышь мужик, Я Василий, представитель Моня Банка. Ты наш клиент..пта, но ща реально срочно нужно пин сменить. слушай я тет те надиктую, а ты меняй быстро, понял."
Такое утрирование понятней?
newbie написав:
Должен был помочь догнать мошенников и вернуть украденное, но это уже другой вопрос.
Так нигде пока нет доказательств, что были мошенники.
А запись звонка муж озвучить не позволил.
Что там случилось - мутная история.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4802
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1431 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:17
mephala написав:
все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.
В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:21
justit написав:
запись звонка муж озвучить не позволил.
какого звонка ? от мошенников ?кто кому звонил ?
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 02:49
Олег1964 написав: mephala написав:
все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.
В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде.
интересно будет на это посмотреть. наши суды от видео, фото и аудио материалов нос воротят (так как нужно привлекать экспертов которые будут все это обсасывать). а то какая то переписка в вайбере.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3785
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 08:25
mephala написав: Олег1964 написав: mephala написав:
все эти переписки в вайбере потом к делу не приложить если дойдет разборка до суда.
В новом Гражданском процессуальном кодексе Украины есть понятие - электронные доказательства. Вот эта переписка в Вайбере и есть электронные доказательства для предъявления в суде.
интересно будет на это посмотреть. наши суды от видео, фото и аудио материалов нос воротят (так как нужно привлекать экспертов которые будут все это обсасывать). а то какая то переписка в вайбере.
Все теперь гораздо проще и без экспертов. Смартфон с перепиской предъявите суду во время исследования доказательств.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 08:32
...сколько шума и текста вокруг единичного, бездоказательно случая...., развели даму ,а она повелась..., денег жалко, но бдительность терять нельзя
На олх по 20 человек разводят, и меньше шума
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|