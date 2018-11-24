Додано: Суб 24 лис, 2018 21:40

я уже писал, попробую еще раз написать. Президента не слышат!если есть кред лимит 100к.1) Вы идите в кафе, аптека, стриптиз. Там попки для шашлыков. Там может быть взломанный терминал сотрудниками и с вашей картой на раслабоне списываются бабки. скажем 50к-100к.2) взламывают банкомат, рассчитываться в Индии. Может быть горох Индию закрыл3) знаю пинкод, взламывают моб. оператор4)Вы берете балаклаву, снимаете в банкомате, пишите заяву в банк и в MasterCard, допустим это сработает, MC вернут. на следующий день аналогично. будет ли MasterCard постоянно возвращать?4,а) Нету чипа на карте. Едите в Австрию, банкомат заглючился, сообщается что рядом (метров 100-200 от Вас) кто-то снят. Пишете, заяву в MasterCard, он отвечают что Вы сами сняли идите в баню. Повторный вопрос/заява будет стоять 500евро или 500баксов. Они даже отвечать не будут.Дефакто, MasterCard не возвращает ничего.