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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:36
Естественно, в подконтрольных местах такое обсуждаться не будет. Забанят.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:39
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:18
Судя по переписке с мошенниками они каким-то образом инициировали смену пин кода которую она как-то подтвердила.
В любом случае здесь есть вина с обеих сторон. Монобанк не должен допускать возможности так легко ввести в заблуждение клиента.
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