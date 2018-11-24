RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1035103610371038
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:36

Естественно, в подконтрольных местах такое обсуждаться не будет. Забанят.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3637
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:39

M-Audio https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2306699226
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 03.12.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:18

  Мизантрóп написав:M-Audio https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2306699226


Судя по переписке с мошенниками они каким-то образом инициировали смену пин кода которую она как-то подтвердила.

В любом случае здесь есть вина с обеих сторон. Монобанк не должен допускать возможности так легко ввести в заблуждение клиента.
Alex6
 
Повідомлень: 443
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1035103610371038
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.