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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:36
Естественно, в подконтрольных местах такое обсуждаться не будет. Забанят.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:39
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:18
Судя по переписке с мошенниками они каким-то образом инициировали смену пин кода которую она как-то подтвердила.
В любом случае здесь есть вина с обеих сторон. Монобанк не должен допускать возможности так легко ввести в заблуждение клиента.
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:05
Клиентка там сама отдала свои деньги.
Таким клиентам просто нужно банить интернет оплаты полностью.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:15
таки да, помню когда делал большие переводы с карты Привата на другую карту ( первый раз ) меня попросили сделать селфи фото в приложении приват 24
Востаннє редагувалось yama в Нед 25 лис, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:19
Re: Monobank
Вот из--за подобных маразмов не пользуюсь услугами Привата
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:20
ну чего ? а что жаль лишний раз селфи сделать или потом писать слезные комментарии и заявления в полицию ?
свинорыл
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:23
Re: Monobank
Я вот в Альфе отказался письменно от их фрод-монитторинга взяв всю ответственность на себя. А вариант с селфи это маразм полный, как и много, что творит Приват. К счастью, МОНО таким не страдает (молодой еще). Начнет страдать уйду и от сюда.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:25
При чем тут сэлфи.
При переводе по P2P должно спросить CVV и код из СМС. Это достаточная защита.
Здесь не было ничего подобного, мошенники как-то поломали инфраструктуру моно, установив на другое устройство аппликуху. Из которой деньги переводятся без защиты 3Д и знания CVV.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:29
Для этого был клиентом сменен пароль на тот который кй предложили мошенники, а потом и смску слила о активации апликухи на чужом смарте. Тут многие устанавливают апликуху на не финансовый телефон для защиты/удобства.
3Д было оно подтверждается в апликухе.
Щось мені з ТАС "щастить"
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