Додано: Нед 25 лис, 2018 13:25

При чем тут сэлфи.

При переводе по P2P должно спросить CVV и код из СМС. Это достаточная защита.

Здесь не было ничего подобного, мошенники как-то поломали инфраструктуру моно, установив на другое устройство аппликуху. Из которой деньги переводятся без защиты 3Д и знания CVV.

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