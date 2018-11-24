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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1036103710381039
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:58

Re: Monobank

  Alex6 написав:
  justit написав:запись звонка муж озвучить не позволил.


какого звонка ? от мошенников ?кто кому звонил ?


Гороховский просил разрешения опубликовать звонок пострадавшей в колл центр, где якобы она говорила совсем не то, что в полиции.

Я об этом звонке.


  M-Audio написав:
  justit написав:Данная тема обсуждалась на фейсбуке.

Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи

А не подскажете, где именно в фейсбуке кипят такие страсти? На "Монобанк бета" я подписан, но там такое не обсуждается.


monobank Community (Закрытая группа)

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2306699226
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:04

  yama написав:ну чего ? а что жаль лишний раз селфи сделать или потом писать слезные комментарии и заявления в полицию ?


однажды надо было перевести 75 тыс с привата на другую карту. 5 п2п переводов. 10 кодов подтверждения, молчаливое отправление перевода на проверку, о котором можно узнать только в истории переводов, пять звонков на 3700 с полной биографией, и грубыми операторами которым не понравилось что я ответил да до того как они в очередной раз дочитали монолог о том, не получал ли я выигрыш в лотерею, блаблабла... 2 часа на все. Реалли? Пусть приватом пользуются домохозяйки, не способные к осознанной жизнедеятельности...

ЗЫ. друг както три раза селфи отправлял, но деньги всеравно не перевелись.
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:19

  BBC написав:3Д было оно подтверждается в апликухе.

Если переводишь через сторонний сервис.
В самой апликухе без подтверждения.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:55

Re: Monobank

  justit написав:monobank Community (Закрытая группа)
там на Шабат вскрылся любопытный факт с элементом сионизма
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:11

  Мизантрóп написав: там на Шабат вскрылся любопытный факт с элементом сионизма


Юмора не понял :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:29

  justit написав:
  Мизантрóп написав: там на Шабат вскрылся любопытный факт с элементом сионизма


Юмора не понял :D


Влад Коваль детектед. Це той [censored], що спалив ОСНОВНУ ТЕМУ :twisted:
Якийсь він неправильний ж*д, аднака :mrgreen:
Nighthawk
 
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  #<1 ... 1036103710381039
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