Гороховский просил разрешения опубликовать звонок пострадавшей в колл центр, где якобы она говорила совсем не то, что в полиции.
Я об этом звонке.
monobank Community (Закрытая группа)
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Додано: Нед 25 лис, 2018 14:58
Re: Monobank
Гороховский просил разрешения опубликовать звонок пострадавшей в колл центр, где якобы она говорила совсем не то, что в полиции.
Я об этом звонке.
monobank Community (Закрытая группа)
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:04
однажды надо было перевести 75 тыс с привата на другую карту. 5 п2п переводов. 10 кодов подтверждения, молчаливое отправление перевода на проверку, о котором можно узнать только в истории переводов, пять звонков на 3700 с полной биографией, и грубыми операторами которым не понравилось что я ответил да до того как они в очередной раз дочитали монолог о том, не получал ли я выигрыш в лотерею, блаблабла... 2 часа на все. Реалли? Пусть приватом пользуются домохозяйки, не способные к осознанной жизнедеятельности...
ЗЫ. друг както три раза селфи отправлял, но деньги всеравно не перевелись.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:19
Если переводишь через сторонний сервис.
В самой апликухе без подтверждения.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:55
Re: Monobank
там на Шабат вскрылся любопытный факт с элементом сионизма
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 25 лис, 2018 16:11
Додано: Нед 25 лис, 2018 16:29
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