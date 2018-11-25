Додано: Нед 25 лис, 2018 22:49

2 All1. Когда крадут деньги с карты, то обычно сначала подают заявление в свой банк (не о том, чтобы вернул, а по факту), затем в полицию. После этого есть смысл вернуться в банк, чтобы дать ему копию документа о подаче зявления (открытия дела). Это усиливает его аргументы при обращении к тому банку, в который ушли деньги. Да и Mastercard так рекомендует в документе по р2р-переводам.2. Топик-стартер (блогер) может и не договаривает, но банк (Моно), по крайней мере здесь, вообще молчит. Хотя народу интересно. Если банк может снять с себя обвинения, то как-бы должен это сделать, если ему клиенты не до одного места. Но только не примитивными объяснениями типа "она сама все отдала, а ее муж мошенник".3. Когда деньги (любым способом) крадут с карты в счет кредлима или овера, в т.ч. несанкционированного, то клиент в любом случае должнен вернуть их банку. Поэтому пострадавшим всегда является он, а не банк.4. Заявления в полицию "желаю оспорить непонятную транзакцию" не пишутся. В банк пишут, что не делал такую транзакцию. В полицию что-то типа этого в зависимости от того насколько клиент понимает и оценивает произошедшее. Банку лучше вообще не рассказывать, как Вас ограбили, он сам должен разобраться.5. "Оспаривания" р2р-переводов нет, поскольку в них есть 3DS. Будете писать банку, что оспариваете, он Вам ответит, что транзакции с 3DS не оспариваются и будет прав, т.к. чарджбеков по ним нет.6. Проблема с мошенническими и ошибочными р2р-переводами решается не путем их оспаривания, а требованием их вернуть. Согласно правилам МПС (например, Mastercard) банки (отправителя и получателя), в некоторых случаях с участием МПС, должны осуществлять мероприятия по требованиям кардхолдеров о возврате р2р-переводов с их карт. Кроме того банки обязаны помогать друг другу в случаях мошенничеств. За невыполнение этого они могут получить от МПС клизму (штраф), т.к. борьба с мошенничестовм для МПС приоритет №1 (по крайней мере публично провозглашаемый). Знаю, что действуя в этом направлении, Приват (и не только он) возвращал мошеннические переводы с его карт (которые их получатели, когда их брали за жабры, называли ошибочными). И Д.Дубилет, в случае с этим блогером, брался это сделать, но затем почему-то передумал.7. Mastercard, как и банк, не возвращает и не должен возвращать ничего, если их вины нет. Р2р-переводы (любые, в т.ч. мошеннические) возвращает получившая сторона. Добровольно или нет - это другой вопрос. Он более подробно раскрыт в правилах МПС (по р2р-переводам) и процедурах банков. В некоторых банках, к сожалению, этих процедур может не быть да и о правилах МПС по этому вопросу они могут не знать. Значит надо показывать.8. Коды клиентам, находящимся в отделениях, отсылают в Привате и еще некоторых банках. 4 цифры номера карты при звонках по телефону спрашивают во многих банках, например, Форварде. Отпечаток пальца заменяет, но вроде не отменяет пин. Отпечаток не всегда работает и с точки зрения разрабов - это излишество (или дань моде, если он есть в телефоне), т.к. банкоматы и посы еще на отпечатки не перешли и врядли когда-то перейдут. Соответственно, единый пин для систем, устройств и карт, согласно логике разрабов финтеков - это не бред, а возможно, стандарт 21 века. Интересно, мне за эту рацуху что-то заплатят?9. Если в обсуждаемой статье не говорилось прямо о р2р, то это не значит, что его там не было. На пополнение мобил врядли столько бы утянули. Могли быть, конечно, покупки, но они используются реже, т.к. там больше засветки. 90%, что р2р. А грамматические ошибки сейчас вообще признак хорошего тона, больше располагают к доверию.10. Смартфон с вайбером в суде ничего не даст. Да и судиться там кто с кем будет? Пострадавший с банком? И в чем он его будет обвинять? 100% скажут, пусть полиция разбирается.11. Если клиентка, как утверждали, сама отдала свои деньги, то и в этом случае по ее требованию банк должен был принять меры по их возврату (ну ошиблась). Какие меры он принял, думаю, многим хотелось бы знать, чтобы понимать как будет в случае с ними. Но банк почему-то не спешит об этом рассказывать. И напрасно. А запрещать ей интернет оплаты из-за этого случая нелогично. Ну ошиблась, но деньги то ее. К тому же банк подряжался на эту услугу, да и не по финтековскому это.12. Мобильную аппликуху на нефинансовый телефон, в зашифрованную область, под отдельным аккаунтом поддерживаю. Но в общем, как я понял, все остаются при своем мнении. Чему нас по итогу научил это случай, тем более, что аналогичных и даже более изощренных - тьма-тьмущая?З.Ы. Аж сам охренел от того, что столько написал