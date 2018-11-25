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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1037103810391040
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:45

  BBC написав:Тут многие устанавливают апликуху на не финансовый телефон для защиты/удобства.
то есть если установить апликуху на планшет без сим карт и конектиться в интернет только по Wi-fi это доп защита ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:47

В ощаде тоннами крадут через соц.инжениринг, но там таких сочинений не пишут. Зачем эта *** тут?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:48

  Alex6 написав:Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ?

GSM давно уже не секурная технология. Но,я больше склоняюсь к социальной инженерии. Или, к трояну на том телефоне, с которого угнали аппликуху "Моно".
Плохо, что представитель Моно никак не комментирует ситуацию. И, форумчанам остается только гадать, как самому не оказаться в роли пострадавших.
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wig
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