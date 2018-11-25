то есть если установить апликуху на планшет без сим карт и конектиться в интернет только по Wi-fi это доп защита ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 23:45
то есть если установить апликуху на планшет без сим карт и конектиться в интернет только по Wi-fi это доп защита ?
свинорыл
Додано: Нед 25 лис, 2018 23:47
В ощаде тоннами крадут через соц.инжениринг, но там таких сочинений не пишут. Зачем эта *** тут?
Skiw
Додано: Нед 25 лис, 2018 23:48
GSM давно уже не секурная технология. Но,я больше склоняюсь к социальной инженерии. Или, к трояну на том телефоне, с которого угнали аппликуху "Моно".
Плохо, что представитель Моно никак не комментирует ситуацию. И, форумчанам остается только гадать, как самому не оказаться в роли пострадавших.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 23:54
обязать кого-то что то делать может только решение суда , приставы , исполнительная служба и так далее . А если судя не сделал запрос и \ или юристы\адвокаты монобанка не решили подать клопотание о приобщении к делу таких то доказательств. То хочет делает хочет не делает НЕ должен. И опять таки закон о персональных данных не дает права банку без разрешения клиента публиковать какие либо данные клиента , вот это к тому что дальше слухи - как бы Гороховский просил клиента право опубликовать звонок в тех поддержку , но клиент не дал согласия - вот вам и пример. Выдавать личные данные только по запросу суда , а уж публично оглашать это вообще писец....разглашение банковской тайны и т.д и т.п.
P.S. Тем более у нас действует презумпция не виновности , пока суд не доказал вину Банка и\или клиента
свинорыл
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:00
тогда вообще не понятно в чем собственно проблема банку взять за жабры своего клиента мошенника ?
свинорыл
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:03
современные карты почти не клонируются , то что карта жила в айфоне намекает на то что она скорее всего менялась на карту с поддержкой 4г ну или хотя бы 3г поддерживала, ибо ходить с айфоном и старой обрезанной картой
врядли кто будет , ибо ИМХО sim карты GSM перестали клонироваться за долго до того как стали micro і nano...
свинорыл
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:06
знаете подставная базова станция ( репитер ) это возможно, но цена поболее $100 000 + спецы нужны и единичным случаем за каких-то $ 3000 стоимость ее покупки оренды спецов не покроешь , да и за $ 3000 палиться так лихо имея оборудование которое даст тебе возможность прослушать любого в радиусе 1 км ? Я вам больше скажу технологии позволяют сегодня позвонить вам на ваш номер с номера вашей мамы и ее голосом сказать все что угодно ! голос научились подделывать ! То что эта технология доступна далеко не всем это пока нас спасает . С оптического кабеля без разрыва линии ( по сути не заметно для сторон) можно снять информацию . НО это технологии спецслужб ... государств лидеров. Об всем этом есть ряд научных публикаций. Это то что лежит на поверхности. Вполне возможно что уже научились реалистично подделывать видео так же как и на фото переставлять лицо вопрос правдоподобности это только вопрос вычислительной мощности и количества исходных образцов фото \ видео клиента. Снятие отпечатка с кружи и его использование это уже пошаговая инструкция из подручных средств за 15 минут. Снятие отпечатка пальца с видео тоже возможно, но уже немного более сложное занятие, так что не машите приветственно руками на хорошую камеру . Предпоследнее слово в криминалистике снятие отпечатка пальца с любого металлического снаряда через любой промежуток времени, заряжайте артиллерию и подносите снаряди в перчатках . Всюду лишь вопрос финансовой целесообразности и $ 3000 явно не та мотивация что бы вытворять что-то подобное.
свинорыл
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