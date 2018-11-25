RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1037103810391040
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:45

  BBC написав:Тут многие устанавливают апликуху на не финансовый телефон для защиты/удобства.
то есть если установить апликуху на планшет без сим карт и конектиться в интернет только по Wi-fi это доп защита ?
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 396
З нами з: 12.08.17
Подякував: 827 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:47

В ощаде тоннами крадут через соц.инжениринг, но там таких сочинений не пишут. Зачем эта *** тут?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 528
З нами з: 04.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:48

  Alex6 написав:Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ?

GSM давно уже не секурная технология. Но,я больше склоняюсь к социальной инженерии. Или, к трояну на том телефоне, с которого угнали аппликуху "Моно".
Плохо, что представитель Моно никак не комментирует ситуацию. И, форумчанам остается только гадать, как самому не оказаться в роли пострадавших.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:54

  newbie написав:2. Топик-стартер (блогер) может и не договаривает, но банк (Моно), по крайней мере здесь, вообще молчит. Хотя народу интересно. Если банк может снять с себя обвинения, то как-бы должен это сделать, если ему клиенты не до одного места. Но только не примитивными объяснениями типа "она сама все отдала, а ее муж мошенник".
обязать кого-то что то делать может только решение суда , приставы , исполнительная служба и так далее . А если судя не сделал запрос и \ или юристы\адвокаты монобанка не решили подать клопотание о приобщении к делу таких то доказательств. То хочет делает хочет не делает НЕ должен. И опять таки закон о персональных данных не дает права банку без разрешения клиента публиковать какие либо данные клиента , вот это к тому что дальше слухи - как бы Гороховский просил клиента право опубликовать звонок в тех поддержку , но клиент не дал согласия - вот вам и пример. Выдавать личные данные только по запросу суда , а уж публично оглашать это вообще писец....разглашение банковской тайны и т.д и т.п.

P.S. Тем более у нас действует презумпция не виновности , пока суд не доказал вину Банка и\или клиента
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 396
З нами з: 12.08.17
Подякував: 827 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:00

  wig написав:
  newbie написав:З.Ы. Аж сам охренел от того, что столько написал

Тут небольшая ремарка. Деньги были переведены через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой, без задействования МПС. Так что все правила цивилизованных платежных систем можно пустить побоку. Что, скорее всего, и сделают.

тогда вообще не понятно в чем собственно проблема банку взять за жабры своего клиента мошенника ? :shock:
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 396
З нами з: 12.08.17
Подякував: 827 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:03

  Alex6 написав:
  wig написав:мошенники как-то поломали инфраструктуру моно, установив на другое устройство аппликуху. Из которой деньги переводятся без защиты 3Д и знания CVV.


так зайдя в апликуху уже больше ничего не нужно, там и номер карты и тот же CVV можно посмотреть, и лимиты изменить, все что угодно.

Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ?
современные карты почти не клонируются , то что карта жила в айфоне намекает на то что она скорее всего менялась на карту с поддержкой 4г ну или хотя бы 3г поддерживала, ибо ходить с айфоном и старой обрезанной картой
врядли кто будет , ибо ИМХО sim карты GSM перестали клонироваться за долго до того как стали micro і nano...
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 396
З нами з: 12.08.17
Подякував: 827 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:06

  wig написав:
  Alex6 написав:Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ?

GSM давно уже не секурная технология. Но,я больше склоняюсь к социальной инженерии. Или, к трояну на том телефоне, с которого угнали аппликуху "Моно".
Плохо, что представитель Моно никак не комментирует ситуацию. И, форумчанам остается только гадать, как самому не оказаться в роли пострадавших.
знаете подставная базова станция ( репитер ) это возможно, но цена поболее $100 000 + спецы нужны и единичным случаем за каких-то $ 3000 стоимость ее покупки оренды спецов не покроешь , да и за $ 3000 палиться так лихо имея оборудование которое даст тебе возможность прослушать любого в радиусе 1 км ? Я вам больше скажу технологии позволяют сегодня позвонить вам на ваш номер с номера вашей мамы и ее голосом сказать все что угодно ! голос научились подделывать ! То что эта технология доступна далеко не всем это пока нас спасает . С оптического кабеля без разрыва линии ( по сути не заметно для сторон) можно снять информацию . НО это технологии спецслужб ... государств лидеров. Об всем этом есть ряд научных публикаций. Это то что лежит на поверхности. Вполне возможно что уже научились реалистично подделывать видео так же как и на фото переставлять лицо :| вопрос правдоподобности это только вопрос вычислительной мощности и количества исходных образцов фото \ видео клиента. Снятие отпечатка с кружи и его использование это уже пошаговая инструкция из подручных средств за 15 минут. Снятие отпечатка пальца с видео тоже возможно, но уже немного более сложное занятие, так что не машите приветственно руками на хорошую камеру :mrgreen: . Предпоследнее слово в криминалистике снятие отпечатка пальца с любого металлического снаряда через любой промежуток времени, заряжайте артиллерию и подносите снаряди в перчатках . Всюду лишь вопрос финансовой целесообразности и $ 3000 явно не та мотивация что бы вытворять что-то подобное.
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 396
З нами з: 12.08.17
Подякував: 827 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1037103810391040
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.