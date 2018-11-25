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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1037103810391040 Додано: Нед 25 лис, 2018 23:36 Re: Monobank wig написав: мошенники как-то поломали инфраструктуру моно, установив на другое устройство аппликуху. Из которой деньги переводятся без защиты 3Д и знания CVV. мошенники как-то поломали инфраструктуру моно, установив на другое устройство аппликуху. Из которой деньги переводятся без защиты 3Д и знания CVV.



так зайдя в апликуху уже больше ничего не нужно, там и номер карты и тот же CVV можно посмотреть, и лимиты изменить, все что угодно.



Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ? так зайдя в апликуху уже больше ничего не нужно, там и номер карты и тот же CVV можно посмотреть, и лимиты изменить, все что угодно.Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ? Alex6 Повідомлень: 444 З нами з: 19.12.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лис, 2018 23:45 BBC написав: Тут многие устанавливают апликуху на не финансовый телефон для защиты/удобства. Тут многие устанавливают апликуху на не финансовый телефон для защиты/удобства. то есть если установить апликуху на планшет без сим карт и конектиться в интернет только по Wi-fi это доп защита ? то есть если установить апликуху на планшет без сим карт и конектиться в интернет только по Wi-fi это доп защита ? свинорыл yama Повідомлень: 396 З нами з: 12.08.17 Подякував: 827 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лис, 2018 23:47 В ощаде тоннами крадут через соц.инжениринг, но там таких сочинений не пишут. Зачем эта *** тут? Skiw Skiw Повідомлень: 528 З нами з: 04.04.15 Подякував: 28 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лис, 2018 23:48 Alex6 написав: Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ? Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ?

GSM давно уже не секурная технология. Но,я больше склоняюсь к социальной инженерии. Или, к трояну на том телефоне, с которого угнали аппликуху "Моно".

Плохо, что представитель Моно никак не комментирует ситуацию. И, форумчанам остается только гадать, как самому не оказаться в роли пострадавших. GSM давно уже не секурная технология. Но,я больше склоняюсь к социальной инженерии. Или, к трояну на том телефоне, с которого угнали аппликуху "Моно".Плохо, что представитель Моно никак не комментирует ситуацию. И, форумчанам остается только гадать, как самому не оказаться в роли пострадавших. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3643 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лис, 2018 23:54 newbie написав: 2. Топик-стартер (блогер) может и не договаривает, но банк (Моно), по крайней мере здесь, вообще молчит. Хотя народу интересно. Если банк может снять с себя обвинения, то как-бы должен это сделать, если ему клиенты не до одного места. Но только не примитивными объяснениями типа "она сама все отдала, а ее муж мошенник". 2. Топик-стартер (блогер) может и не договаривает, но банк (Моно), по крайней мере здесь, вообще молчит. Хотя народу интересно. Если банк может снять с себя обвинения, то как-бы должен это сделать, если ему клиенты не до одного места. Но только не примитивными объяснениями типа "она сама все отдала, а ее муж мошенник". обязать кого-то что то делать может только решение суда , приставы , исполнительная служба и так далее . А если судя не сделал запрос и \ или юристы\адвокаты монобанка не решили подать клопотание о приобщении к делу таких то доказательств. То хочет делает хочет не делает НЕ должен. И опять таки закон о персональных данных не дает права банку без разрешения клиента публиковать какие либо данные клиента , вот это к тому что дальше слухи - как бы Гороховский просил клиента право опубликовать звонок в тех поддержку , но клиент не дал согласия - вот вам и пример. Выдавать личные данные только по запросу суда , а уж публично оглашать это вообще писец....разглашение банковской тайны и т.д и т.п.



P.S. Тем более у нас действует презумпция не виновности , пока суд не доказал вину Банка и\или клиента обязать кого-то что то делать может только решение суда , приставы , исполнительная служба и так далее . А если судя не сделал запрос и \ или юристы\адвокаты монобанка не решили подать клопотание о приобщении к делу таких то доказательств. То хочет делает хочет не делает НЕ должен. И опять таки закон о персональных данных не дает права банку без разрешения клиента публиковать какие либо данные клиента , вот это к тому что дальше слухи - как бы Гороховский просил клиента право опубликовать звонок в тех поддержку , но клиент не дал согласия - вот вам и пример. Выдавать личные данные только по запросу суда , а уж публично оглашать это вообще писец....разглашение банковской тайны и т.д и т.п.P.S. Тем более у нас действует презумпция не виновности , пока суд не доказал вину Банка и\или клиента свинорыл yama Повідомлень: 396 З нами з: 12.08.17 Подякував: 827 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 00:00 wig написав: newbie написав: З.Ы. Аж сам охренел от того, что столько написал З.Ы. Аж сам охренел от того, что столько написал

Тут небольшая ремарка. Деньги были переведены через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой, без задействования МПС. Так что все правила цивилизованных платежных систем можно пустить побоку. Что, скорее всего, и сделают. Тут небольшая ремарка. Деньги были переведены через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой, без задействования МПС. Так что все правила цивилизованных платежных систем можно пустить побоку. Что, скорее всего, и сделают.

тогда вообще не понятно в чем собственно проблема банку взять за жабры своего клиента мошенника ? тогда вообще не понятно в чем собственно проблема банку взять за жабры своего клиента мошенника ? свинорыл yama Повідомлень: 396 З нами з: 12.08.17 Подякував: 827 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 00:03 Alex6 написав: wig написав: мошенники как-то поломали инфраструктуру моно, установив на другое устройство аппликуху. Из которой деньги переводятся без защиты 3Д и знания CVV. мошенники как-то поломали инфраструктуру моно, установив на другое устройство аппликуху. Из которой деньги переводятся без защиты 3Д и знания CVV.



так зайдя в апликуху уже больше ничего не нужно, там и номер карты и тот же CVV можно посмотреть, и лимиты изменить, все что угодно.



Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ? так зайдя в апликуху уже больше ничего не нужно, там и номер карты и тот же CVV можно посмотреть, и лимиты изменить, все что угодно.Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ? современные карты почти не клонируются , то что карта жила в айфоне намекает на то что она скорее всего менялась на карту с поддержкой 4г ну или хотя бы 3г поддерживала, ибо ходить с айфоном и старой обрезанной картой

врядли кто будет , ибо ИМХО sim карты GSM перестали клонироваться за долго до того как стали micro і nano... современные карты почти не клонируются , то что карта жила в айфоне намекает на то что она скорее всего менялась на карту с поддержкой 4г ну или хотя бы 3г поддерживала, ибо ходить с айфоном и старой обрезанной картойврядли кто будет , ибо ИМХО sim карты GSM перестали клонироваться за долго до того как стали micro і nano... свинорыл yama Повідомлень: 396 З нами з: 12.08.17 Подякував: 827 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 00:06 wig написав: Alex6 написав: Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ? Может у них был клон СИМ карты и они тоже получали СМС с кодами подстверждения ?

GSM давно уже не секурная технология. Но,я больше склоняюсь к социальной инженерии. Или, к трояну на том телефоне, с которого угнали аппликуху "Моно".

Плохо, что представитель Моно никак не комментирует ситуацию. И, форумчанам остается только гадать, как самому не оказаться в роли пострадавших. GSM давно уже не секурная технология. Но,я больше склоняюсь к социальной инженерии. Или, к трояну на том телефоне, с которого угнали аппликуху "Моно".Плохо, что представитель Моно никак не комментирует ситуацию. И, форумчанам остается только гадать, как самому не оказаться в роли пострадавших. знаете подставная базова станция ( репитер ) это возможно, но цена поболее $100 000 + спецы нужны и единичным случаем за каких-то $ 3000 стоимость ее покупки оренды спецов не покроешь , да и за $ 3000 палиться так лихо имея оборудование которое даст тебе возможность прослушать любого в радиусе 1 км ? Я вам больше скажу технологии позволяют сегодня позвонить вам на ваш номер с номера вашей мамы и ее голосом сказать все что угодно ! голос научились подделывать ! То что эта технология доступна далеко не всем это пока нас спасает . С оптического кабеля без разрыва линии ( по сути не заметно для сторон) можно снять информацию . НО это технологии спецслужб ... государств лидеров. Об всем этом есть ряд научных публикаций. Это то что лежит на поверхности. Вполне возможно что уже научились реалистично подделывать видео так же как и на фото переставлять лицо вопрос правдоподобности это только вопрос вычислительной мощности и количества исходных образцов фото \ видео клиента. Снятие отпечатка с кружи и его использование это уже пошаговая инструкция из подручных средств за 15 минут. Снятие отпечатка пальца с видео тоже возможно, но уже немного более сложное занятие, так что не машите приветственно руками на хорошую камеру . Предпоследнее слово в криминалистике снятие отпечатка пальца с любого металлического снаряда через любой промежуток времени, заряжайте артиллерию и подносите снаряди в перчатках . Всюду лишь вопрос финансовой целесообразности и $ 3000 явно не та мотивация что бы вытворять что-то подобное. знаете подставная базова станция ( репитер ) это возможно, но цена поболее $100 000 + спецы нужны и единичным случаем за каких-то $ 3000 стоимость ее покупки оренды спецов не покроешь , да и за $ 3000 палиться так лихо имея оборудование которое даст тебе возможность прослушать любого в радиусе 1 км ? Я вам больше скажу технологии позволяют сегодня позвонить вам на ваш номер с номера вашей мамы и ее голосом сказать все что угодно ! голос научились подделывать ! То что эта технология доступна далеко не всем это пока нас спасает . С оптического кабеля без разрыва линии ( по сути не заметно для сторон) можно снять информацию . НО это технологии спецслужб ... государств лидеров. Об всем этом есть ряд научных публикаций. Это то что лежит на поверхности. Вполне возможно что уже научились реалистично подделывать видео так же как и на фото переставлять лицовопрос правдоподобности это только вопрос вычислительной мощности и количества исходных образцов фото \ видео клиента. Снятие отпечатка с кружи и его использование это уже пошаговая инструкция из подручных средств за 15 минут. Снятие отпечатка пальца с видео тоже возможно, но уже немного более сложное занятие, так что не машите приветственно руками на хорошую камеру. Предпоследнее слово в криминалистике снятие отпечатка пальца с любого металлического снаряда через любой промежуток времени, заряжайте артиллерию и подносите снаряди в перчатках . Всюду лишь вопрос финансовой целесообразности и $ 3000 явно не та мотивация что бы вытворять что-то подобное. свинорыл yama Повідомлень: 396 З нами з: 12.08.17 Подякував: 827 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 08:55 yama написав: wig написав: newbie написав: З.Ы. Аж сам охренел от того, что столько написал З.Ы. Аж сам охренел от того, что столько написал

Тут небольшая ремарка. Деньги были переведены через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой, без задействования МПС. Так что все правила цивилизованных платежных систем можно пустить побоку. Что, скорее всего, и сделают. Тут небольшая ремарка. Деньги были переведены через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой, без задействования МПС. Так что все правила цивилизованных платежных систем можно пустить побоку. Что, скорее всего, и сделают.

тогда вообще не понятно в чем собственно проблема банку взять за жабры своего клиента мошенника ? тогда вообще не понятно в чем собственно проблема банку взять за жабры своего клиента мошенника ?



Да тут ремарка непонятна.

Откуда вывод, что "через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой"? Да тут ремарка непонятна.Откуда вывод, что "через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой"? justit Повідомлень: 4805 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1431 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 09:18 Re: Monobank wig написав: Тут небольшая ремарка. Деньги были переведены через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой Тут небольшая ремарка. Деньги были переведены через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой с чего такой вывод?

Часть же пошла на повышение ликвидности ВТБ (Укр) с чего такой вывод?Часть же пошла на повышение ликвидности ВТБ (Укр) Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1818 З нами з: 03.12.14 Подякував: 170 раз. Подякували: 204 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1037103810391040 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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