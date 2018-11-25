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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1038103910401041
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:00

  Мизантрóп написав:Часть же пошла на повышение ликвидности ВТБ (Укр)

В любом случае, через клонированную апликуху МОНО. Ни cvv, ни номера карты, ни 3д не использовалось, МПС не поможет.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:31

  wig написав:Тут небольшая ремарка. Деньги были переведены через апликуху МОНО, т.е. с одного счета Универсалбанка на другой, без задействования МПС.

Серьезно? Т.е. деньги не ушли из Универсал банка? Тогда их легко можно было вернуть. Что тогда обсуждаем? Значит претензии к Универсалбанку и, возможно, Д.Дубилету, поскольку он брался их вернуть и наказать мошенников. Не смог? А почему?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:40

  yama написав:то есть если установить апликуху на планшет без сим карт и конектиться в интернет только по Wi-fi это доп защита ?

Как бэ да. Но не обязательно совсем уж без сим. Можно с симкой, но токо не финансовой. А вообще лучше под аппликуху иметь отдельный смартфон, на котором больше ничего нет, держать его в сейфе, экранированном помещении с газовым пожаротушением и никогда не выносить на улицу. Кстати, вайфай тоже небезопасен. Желательно проводное подключение :?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:43

  Skiw написав:В ощаде тоннами крадут через соц.инжениринг, но там таких сочинений не пишут. Зачем эта *** тут?

Везде крадут. Но Ощад не финтек. А тут ведь самый "технологичный" банк. Народ надеется, что и в части безопасности тоже.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:46

Самая лучшая защита денег - банк с ВА
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:48

  yama написав:обязать кого-то что то делать может только решение суда

Не, нам решения суда не нужны. Мы знаем, как они защишают наши права. Особенно днепровский, рассматривавший иски клиентов против Привата. Нам нужны гарантии и понимание, насколько можно им верить. В смысле, рекламе финтеков, а также словам Дубилета и Гороховского.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:51

Re: Monobank

Вкладчик1234 написав:Самая лучшая защита денег - банк с ВА
Найкраща на даний момент у ВТБ :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:58

  Мизантрóп написав:Часть же пошла на повышение ликвидности ВТБ (Укр)

А, дык в ВТБ (Укр) ушли? Ну дык нормальный банк, можно было вернуть, даже, если их оттуда еще 100 раз перегнали. Это ж все под МПС, которые все видят, можно было попросить помощи у них. Короче, у мошенников как бэ ни каких шансов, куда им деться с подводной лодки? Но тем не менее мошенничество зашкаливает. Значит что-то там не так и кто-то не дорабатывает :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:01

  wig написав:
  Мизантрóп написав:Часть же пошла на повышение ликвидности ВТБ (Укр)

В любом случае, через клонированную апликуху МОНО. Ни cvv, ни номера карты, ни 3д не использовалось, МПС не поможет.

Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?
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