В любом случае, через клонированную апликуху МОНО. Ни cvv, ни номера карты, ни 3д не использовалось, МПС не поможет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:00
В любом случае, через клонированную апликуху МОНО. Ни cvv, ни номера карты, ни 3д не использовалось, МПС не поможет.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:31
Серьезно? Т.е. деньги не ушли из Универсал банка? Тогда их легко можно было вернуть. Что тогда обсуждаем? Значит претензии к Универсалбанку и, возможно, Д.Дубилету, поскольку он брался их вернуть и наказать мошенников. Не смог? А почему?
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:40
Как бэ да. Но не обязательно совсем уж без сим. Можно с симкой, но токо не финансовой. А вообще лучше под аппликуху иметь отдельный смартфон, на котором больше ничего нет, держать его в сейфе, экранированном помещении с газовым пожаротушением и никогда не выносить на улицу. Кстати, вайфай тоже небезопасен. Желательно проводное подключение
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:43
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:46
Самая лучшая защита денег - банк с ВА
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:48
Не, нам решения суда не нужны. Мы знаем, как они защишают наши права. Особенно днепровский, рассматривавший иски клиентов против Привата. Нам нужны гарантии и понимание, насколько можно им верить. В смысле, рекламе финтеков, а также словам Дубилета и Гороховского.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:51
Re: Monobank
Найкраща на даний момент у ВТБ
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:58
А, дык в ВТБ (Укр) ушли? Ну дык нормальный банк, можно было вернуть, даже, если их оттуда еще 100 раз перегнали. Это ж все под МПС, которые все видят, можно было попросить помощи у них. Короче, у мошенников как бэ ни каких шансов, куда им деться с подводной лодки? Но тем не менее мошенничество зашкаливает. Значит что-то там не так и кто-то не дорабатывает
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:01
Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия о том, что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?
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