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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1039104010411042 Додано: Пон 26 лис, 2018 12:03 Re: Monobank newbie написав: Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась? Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?

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Повідомлень: 3648 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 12:05 wig написав: newbie написав: Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась? Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?

Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается. Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается.

Dmitrij Kovalevskij Kostiantyn Perevoznyk А чего предполагаемый? я вижу логи, записи и другие улики, пока короткая история такая:

1) была смена пина с телефона клиента

2) был вход с нового устройства

3) был ввод ОТП отправленный на телефон клиента

4) был введен верно новый пин

5) с домашнего ip клиента пришел запрос (из письма, отправленного на email клиента, который не менялся) на снятие всех лимитов и установку текущего телефона доверенным.

6) через 3 часа звонок в службу поддержки, где клиент все подтвердил, включая передачу кода из СМС злоумышленникам

7) обращение мужа клиента с опровержением фактов передачи любых данных

запуск официального расследования, с приостановкой начисления любых процентов и штрафов по кредитной линии до окончания расследования и содействие органам во всех вопросах

подача показаний с четкой позицией "мы ничего не давали злоумышленникам и ничего не делали, просто прочитали письмо с СМСки"

9) угроза в сторону банка "верните деньги, иначе мы вас порвем на тряпки, дожидаться официального расследования полиции не будем"

10) данная публикация

11) часть обиженных коментов людей, которые обвинили банк в наезде на бедного клиента, и что так не делается, нужно все деньги тут же вернуть, т.к. всегда во всем виноват банк..



Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно. Dmitrij Kovalevskij Kostiantyn Perevoznyk А чего предполагаемый? я вижу логи, записи и другие улики, пока короткая история такая:1) была смена пина с телефона клиента2) был вход с нового устройства3) был ввод ОТП отправленный на телефон клиента4) был введен верно новый пин5) с домашнего ip клиента пришел запрос (из письма, отправленного на email клиента, который не менялся) на снятие всех лимитов и установку текущего телефона доверенным.6) через 3 часа звонок в службу поддержки, где клиент все подтвердил, включая передачу кода из СМС злоумышленникам7) обращение мужа клиента с опровержением фактов передачи любых данныхзапуск официального расследования, с приостановкой начисления любых процентов и штрафов по кредитной линии до окончания расследования и содействие органам во всех вопросахподача показаний с четкой позицией "мы ничего не давали злоумышленникам и ничего не делали, просто прочитали письмо с СМСки"9) угроза в сторону банка "верните деньги, иначе мы вас порвем на тряпки, дожидаться официального расследования полиции не будем"10) данная публикация11) часть обиженных коментов людей, которые обвинили банк в наезде на бедного клиента, и что так не делается, нужно все деньги тут же вернуть, т.к. всегда во всем виноват банк..Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно. VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. vollena71

Повідомлень: 1562 З нами з: 18.09.13 Подякував: 333 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 12:14 vollena71 написав: Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно. Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно.

Может оно и так, но форум бурлит уже 3-й день, а от офпреда ни слова.

Нам важно понять, как повысить безопасность, не дать склонировать аппликуху хз кому. Может оно и так, но форум бурлит уже 3-й день, а от офпреда ни слова.Нам важно понять, как повысить безопасность, не дать склонировать аппликуху хз кому. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3648 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1039104010411042 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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