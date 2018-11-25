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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1039104010411042
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:03

Re: Monobank

  newbie написав:Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?

Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:05

  wig написав:
  newbie написав:Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?

Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается.

Dmitrij Kovalevskij Kostiantyn Perevoznyk А чего предполагаемый? я вижу логи, записи и другие улики, пока короткая история такая:
1) была смена пина с телефона клиента
2) был вход с нового устройства
3) был ввод ОТП отправленный на телефон клиента
4) был введен верно новый пин
5) с домашнего ip клиента пришел запрос (из письма, отправленного на email клиента, который не менялся) на снятие всех лимитов и установку текущего телефона доверенным.
6) через 3 часа звонок в службу поддержки, где клиент все подтвердил, включая передачу кода из СМС злоумышленникам
7) обращение мужа клиента с опровержением фактов передачи любых данных
8) запуск официального расследования, с приостановкой начисления любых процентов и штрафов по кредитной линии до окончания расследования и содействие органам во всех вопросах
8) подача показаний с четкой позицией "мы ничего не давали злоумышленникам и ничего не делали, просто прочитали письмо с СМСки"
9) угроза в сторону банка "верните деньги, иначе мы вас порвем на тряпки, дожидаться официального расследования полиции не будем"
10) данная публикация
11) часть обиженных коментов людей, которые обвинили банк в наезде на бедного клиента, и что так не делается, нужно все деньги тут же вернуть, т.к. всегда во всем виноват банк..

Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:14

  vollena71 написав:Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно.

Может оно и так, но форум бурлит уже 3-й день, а от офпреда ни слова.
Нам важно понять, как повысить безопасность, не дать склонировать аппликуху хз кому.
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wig
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  #<1 ... 1039104010411042
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