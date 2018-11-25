Додано: Пон 26 лис, 2018 12:05

wig написав: newbie написав: Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась? Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?

Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается. Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается.

Dmitrij Kovalevskij Kostiantyn Perevoznyk А чего предполагаемый? я вижу логи, записи и другие улики, пока короткая история такая:1) была смена пина с телефона клиента2) был вход с нового устройства3) был ввод ОТП отправленный на телефон клиента4) был введен верно новый пин5) с домашнего ip клиента пришел запрос (из письма, отправленного на email клиента, который не менялся) на снятие всех лимитов и установку текущего телефона доверенным.6) через 3 часа звонок в службу поддержки, где клиент все подтвердил, включая передачу кода из СМС злоумышленникам7) обращение мужа клиента с опровержением фактов передачи любых данныхзапуск официального расследования, с приостановкой начисления любых процентов и штрафов по кредитной линии до окончания расследования и содействие органам во всех вопросахподача показаний с четкой позицией "мы ничего не давали злоумышленникам и ничего не делали, просто прочитали письмо с СМСки"9) угроза в сторону банка "верните деньги, иначе мы вас порвем на тряпки, дожидаться официального расследования полиции не будем"10) данная публикация11) часть обиженных коментов людей, которые обвинили банк в наезде на бедного клиента, и что так не делается, нужно все деньги тут же вернуть, т.к. всегда во всем виноват банк..Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно.