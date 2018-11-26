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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:00

Re: Monobank

  newbie написав:Почему банк не защищается? Заодно и узнаем, насколько безопасны его продукты и какие у него процедуры безопасности.
Есть риск, что сейчас ляпнуть что-то и это будет использовано против них. ИМХО

  newbie написав:И да, доверие таки, возможно, потеряно. У тех у кого он было. Но по чьей вине? Почему не защищаются, не борются за это доверие?
Зачем?.. Уйдут единицы, другие придут. Сейчас у них есть налаженный приток клиентов. Хорошие рейтинги в Google Play и Apple Store.
Например, есть те, которым не налили кредитный лимит. Или налили, потом обнялили при получении карты. Меньше от этого клиентов не стало.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:40

совсем не как у жены блогера, но неприятно

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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:07

  MASolomko написав:
  newbie написав:Почему банк не защищается? Заодно и узнаем, насколько безопасны его продукты и какие у него процедуры безопасности.
Есть риск, что сейчас ляпнуть что-то и это будет использовано против них. ИМХО

  newbie написав:И да, доверие таки, возможно, потеряно. У тех у кого он было. Но по чьей вине? Почему не защищаются, не борются за это доверие?
Зачем?.. Уйдут единицы, другие придут. Сейчас у них есть налаженный приток клиентов. Хорошие рейтинги в Google Play и Apple Store.
Например, есть те, которым не налили кредитный лимит. Или налили, потом обнялили при получении карты. Меньше от этого клиентов не стало.

Вы правы. Значит я был наивен или размечтался. А они имели нас ввиду. Короче, не Европа :?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:36

Которозстрочка доступна в Алло тепер і через веб, але стабільно на кілька місяців коротша ніж у прихвата (банк "з відділеннями"). Як вони збираються продавати цього слона, за рахунок безкоштовного списання з кредитних? Вчора запитував у магазині, пропонували варіант: 14 платежів (ОЧ), або 10 котоплатежів. У вебі різниця не така разюча ~ 2 міс.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:49

  newbie написав:
  vollena71 написав:пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту

Почему? Это ж его репутация. Если там никакого мошенничества в отношении клиента не было, а мошенник-клиент пытается опорочить банк и его супербезопасные продукты, то нужно защищаться. Почему банк не защищается? Заодно и узнаем, насколько безопасны его продукты и какие у него процедуры безопасности.

Як видно вище, банк захищається і викладає своє бачення ситуації. Для захисту не обов'язково займати агресивну позицію по відношенню до клієнта. У той же час, не ясно, які саме дії вчиняє банк для виявлення шахраїв і чи взагалі він їх шукає.
  wig написав:Может оно и так, но форум бурлит уже 3-й день, а от офпреда ни слова.
Нам важно понять, как повысить безопасность, не дать склонировать аппликуху хз кому.

Від представника ні слова уже майже місяць і не лише з цього питання. Очевидно, що ФБ для них пріоритетна платформа - запитайте у представника пораду там, якщо вам цікава його думка. Загалом, підходи до захисту від шахраїв (на даний момент факти вказують саме на шахрайство, а не крадіжку) з бюджетом до 100к$ форумчани вже вище навели.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:29

Re: Monobank

Як вони збираються продавати цього слона, за рахунок безкоштовного списання з кредитних?
Это весомое преимущество даже при разнице в 2-4 месяца.
Кащей
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