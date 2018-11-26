Додано: Пон 26 лис, 2018 19:21

klug написав: Від Від представника ні слова уже майже місяць і не лише з цього питання. Очевидно, що ФБ для них пріоритетна платформа - запитайте у представника пораду там, якщо вам цікава його думка. Загалом, підходи до захисту від шахраїв (на даний момент факти вказують саме на шахрайство, а не крадіжку) з бюджетом до 100к$ форумчани вже вище навели.

Меня больше интересует, что нам делать и как оценивать эту ситуацию, а не что он расскажет и какую лапшу на уши навешает. Если ему неинтересно (нет смысла) с нами общаться, то мне еще менее.Ситуацию можно оценивать по реальным делам и объективным данным, хотя тут есть нюансы касательно того, где их взять. Я гораздо более ценю обсуждение здесь и благодарен тем, кто поправлял (направлял) меня, а так же тем, с кем я был не согласен, т.к. по разным причинам могут быть заблуждения и недопонимания. А в споре, как известно, рождается истинаОт Монобанка хотелось бы только узнать, чем он помог клиентке, даже если она на 1000% была неправа и сделала много ошибок.