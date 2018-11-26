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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:00
newbie написав:
Почему банк не защищается? Заодно и узнаем, насколько безопасны его продукты и какие у него процедуры безопасности.
Есть риск, что сейчас ляпнуть что-то и это будет использовано против них. ИМХО
newbie написав:
И да, доверие таки, возможно, потеряно. У тех у кого он было. Но по чьей вине? Почему не защищаются, не борются за это доверие?
Зачем?.. Уйдут единицы, другие придут. Сейчас у них есть налаженный приток клиентов. Хорошие рейтинги в Google Play и Apple Store.
Например, есть те, которым не налили кредитный лимит. Или налили, потом обнялили при получении карты. Меньше от этого клиентов не стало.
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MASolomko
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:40
совсем не как у жены блогера, но неприятно ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:07
MASolomko написав: newbie написав:
Почему банк не защищается? Заодно и узнаем, насколько безопасны его продукты и какие у него процедуры безопасности.
Есть риск, что сейчас ляпнуть что-то и это будет использовано против них. ИМХО
newbie написав:
И да, доверие таки, возможно, потеряно. У тех у кого он было. Но по чьей вине? Почему не защищаются, не борются за это доверие?
Зачем?.. Уйдут единицы, другие придут. Сейчас у них есть налаженный приток клиентов. Хорошие рейтинги в Google Play и Apple Store.
Например, есть те, которым не налили кредитный лимит. Или налили, потом обнялили при получении карты. Меньше от этого клиентов не стало.
Вы правы. Значит я был наивен или размечтался. А они имели нас ввиду. Короче, не Европа
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newbie
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:36
Которозстрочка доступна в Алло тепер і через веб, але стабільно на кілька місяців коротша ніж у прихвата (банк "з відділеннями"). Як вони збираються продавати цього слона, за рахунок безкоштовного списання з кредитних? Вчора запитував у магазині, пропонували варіант: 14 платежів (ОЧ), або 10 котоплатежів. У вебі різниця не така разюча ~ 2 міс.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:49
newbie написав: vollena71 написав:
пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту
Почему? Это ж его репутация. Если там никакого мошенничества в отношении клиента не было, а мошенник-клиент пытается опорочить банк и его супербезопасные продукты, то нужно защищаться. Почему банк не защищается? Заодно и узнаем, насколько безопасны его продукты и какие у него процедуры безопасности.
Як видно вище
, банк захищається і викладає своє бачення ситуації. Для захисту не обов'язково займати агресивну позицію по відношенню до клієнта. У той же час, не ясно, які саме дії вчиняє банк для виявлення шахраїв і чи взагалі він їх шукає.
wig написав:
Может оно и так, но форум бурлит уже 3-й день, а от офпреда ни слова.
Нам важно понять, как повысить безопасность, не дать склонировать аппликуху хз кому.
Від представника
ні слова уже майже місяць і не лише з цього питання. Очевидно, що ФБ для них пріоритетна платформа - запитайте у представника пораду там, якщо вам цікава його думка. Загалом, підходи до захисту від шахраїв (на даний момент факти вказують саме на шахрайство, а не крадіжку) з бюджетом до 100к$ форумчани вже вище навели.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:29
Як вони збираються продавати цього слона, за рахунок безкоштовного списання з кредитних?
Это весомое преимущество даже при разнице в 2-4 месяца.
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Кащей
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:55
Кащей написав:
Як вони збираються продавати цього слона, за рахунок безкоштовного списання з кредитних?
Это весомое преимущество даже при разнице в 2-4 месяца.
Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:21
klug написав:
Від представника
ні слова уже майже місяць і не лише з цього питання. Очевидно, що ФБ для них пріоритетна платформа - запитайте у представника пораду там, якщо вам цікава його думка. Загалом, підходи до захисту від шахраїв (на даний момент факти вказують саме на шахрайство, а не крадіжку) з бюджетом до 100к$ форумчани вже вище навели.
Меня больше интересует, что нам делать и как оценивать эту ситуацию, а не что он расскажет и какую лапшу на уши навешает. Если ему неинтересно (нет смысла) с нами общаться, то мне еще менее.
Ситуацию можно оценивать по реальным делам и объективным данным, хотя тут есть нюансы касательно того, где их взять. Я гораздо более ценю обсуждение здесь и благодарен тем, кто поправлял (направлял) меня, а так же тем, с кем я был не согласен, т.к. по разным причинам могут быть заблуждения и недопонимания. А в споре, как известно, рождается истина
От Монобанка хотелось бы только узнать, чем он помог клиентке, даже если она на 1000% была неправа и сделала много ошибок.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:33
klug написав:
Очевидно, що ФБ для них пріоритетна платформа
В ФБ с одной стороны, им нужно разговаривать на уровне среднего бф-юзера, который отличается от здешнего. С другой, несогласных там просто банят. Нужны ответы на финансах. На Минфине, на крайняк.
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wig
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:36
А чем может вам помочь банк, если вы сами сняли деньги и отдали их левому челу?
Может пожелать здоровья и хорошего настроения
Вскрытие (перечеркнуто) следствие покажет что и как делал банк. Щас идёт следствие и банк вообще-то не может разглашать информацию
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