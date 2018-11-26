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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:38
curiousobro написав:
А чем может вам помочь банк, если вы сами сняли деньги и отдали их левому челу?
Мы тут обсуждаем другую ситуацию. Когда у людей угнали апликуху Моно, и деньги сняли не сами клиенты, а мошенники.
Хотелось бы понять, как такое вообще возможно, и что нам предпринять, что бы не оказаться в схожей ситуации. А представитель - отмалчивается.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 20:27
wig написав: curiousobro написав:
А чем может вам помочь банк, если вы сами сняли деньги и отдали их левому челу?
Мы тут обсуждаем другую ситуацию. Когда у людей угнали апликуху Моно, и деньги сняли не сами клиенты, а мошенники.
Хотелось бы понять, как такое вообще возможно, и что нам предпринять, что бы не оказаться в схожей ситуации. А представитель - отмалчивается.
Разделить финансовый и приложушный телефоны, а также почту вынести за пределы Смарта и поставить на вход в прчту двухфакторное подтверждение (Gmail это даёт бесплатно)
Не верить никакой входящей информации, всегда перезванивать в банк на общеизвестный номер в любых случаях.
Использовать смарт с отпечатком пальца, чтобы не палить пин.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 20:34
curiousobro написав:
Разделить финансовый и приложушный телефоны, а также почту вынести за пределы Смарта и поставить на вход в прчту двухфакторное подтверждение (Gmail это даёт бесплатно)
С gmailom и прочей почтой и так все в порядке. Когда двухфакторное подтверждение будет в моно? Или, хотя-бы, однофакторный пароль, не совпадающий с пин-кодом карты?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 20:38
wig написав: curiousobro написав:
Разделить финансовый и приложушный телефоны, а также почту вынести за пределы Смарта и поставить на вход в прчту двухфакторное подтверждение (Gmail это даёт бесплатно)
С gmailom и прочей почтой и так все в порядке. Когда двухфакторное подтверждение будет в моно? Или, хотя-бы, однофакторный пароль, не совпадающий с пин-кодом карты?
Главное беречь почту.
Без нее практически невозможно увести у вас приложение.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 20:57
wig написав:
Когда двухфакторное подтверждение будет в моно?
Є з першого ж дня. Є навіть 3 фактори:
1) ПІН;
2) СМС при зміні пристрою;
3) лист на пошту при зміні пристрою з запитом на підтвердження.
Нічого не допомагає, якщо клієнт готовий надавати шахраям будь-які відомості і виконувати за їхніми вказівками будь-які дії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 21:17
safonovstanislav написав: yama написав: safonovstanislav написав:
А вообще, европейские отели могут насиловать вашу карту очень долго, зная только номер и срок действия. То за парковку заблокируют деньги, то за минибар, то разблокируют, потом заблокируют это всё одной суммой. Вроде, пожил в отеле 2 ночи, а в выписке десяток операций. И хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно
можно ли в отелях платить налом ?
Можно. Но, обычно, без карты отель не забронировать.
По разному - часто без предоплаты и карты принимают бронь.
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