safonovstanislav написав:

А вообще, европейские отели могут насиловать вашу карту очень долго, зная только номер и срок действия. То за парковку заблокируют деньги, то за минибар, то разблокируют, потом заблокируют это всё одной суммой. Вроде, пожил в отеле 2 ночи, а в выписке десяток операций. И хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно