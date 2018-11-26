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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1042104310441045
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:35

  curiousobro написав:Ну и Последний Вариант - отказ от сотрудничества с учреждением, которое по вашему мнению не даёт вам должного контроля и защиты ваших денег.

Ну-ну, мосты палить не надо. Я стараюсь поддерживать молодые амбициозные проекты. Даже депозит два раза открывал. Надеюсь, что представитель фингеха проснется и даст рекомендации о повышении безопасности.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:54

  klug написав:Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.

Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...

А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочки 8)

P.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен! :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:04

Re: Monobank

  Vorlon написав:...Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря.
Как будто котик этим страдать не будет?
Он каждого 1 числа месяца по тебе подает запрос в УБКИ для мониторинга. Если в каком-то банке накосячишь, то и здесь может быть "сюрприз".
MASolomko
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  #<1 ... 1042104310441045
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