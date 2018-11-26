Ну-ну, мосты палить не надо. Я стараюсь поддерживать молодые амбициозные проекты. Даже депозит два раза открывал. Надеюсь, что представитель фингеха проснется и даст рекомендации о повышении безопасности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:35
Ну-ну, мосты палить не надо. Я стараюсь поддерживать молодые амбициозные проекты. Даже депозит два раза открывал. Надеюсь, что представитель фингеха проснется и даст рекомендации о повышении безопасности.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:54
Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...
А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочки
P.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен!
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:04
Re: Monobank
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