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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1043104410451046> Додано: Пон 26 лис, 2018 22:35 curiousobro написав: Ну и Последний Вариант - отказ от сотрудничества с учреждением, которое по вашему мнению не даёт вам должного контроля и защиты ваших денег. Ну и Последний Вариант - отказ от сотрудничества с учреждением, которое по вашему мнению не даёт вам должного контроля и защиты ваших денег.

Ну-ну, мосты палить не надо. Я стараюсь поддерживать молодые амбициозные проекты. Даже депозит два раза открывал. Надеюсь, что представитель фингеха проснется и даст рекомендации о повышении безопасности. Ну-ну, мосты палить не надо. Я стараюсь поддерживать молодые амбициозные проекты. Даже депозит два раза открывал. Надеюсь, что представитель фингеха проснется и даст рекомендации о повышении безопасности. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3661 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 22:54 klug написав: Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться. Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.

Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...



А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочки



P.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен! Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочкиP.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен! Vorlon Повідомлень: 6158 З нами з: 14.06.13 Подякував: 338 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 23:04 Re: Monobank Vorlon написав: ...Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря. ...Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря. Как будто котик этим страдать не будет?

Он каждого 1 числа месяца по тебе подает запрос в УБКИ для мониторинга. Если в каком-то банке накосячишь, то и здесь может быть "сюрприз". Как будто котик этим страдать не будет?Он каждого 1 числа месяца по тебе подает запрос в УБКИ для мониторинга. Если в каком-то банке накосячишь, то и здесь может быть "сюрприз". MASolomko

Повідомлень: 477 З нами з: 08.03.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 23:19 MASolomko написав: Если в каком-то банке накосячишь, то и здесь может быть "сюрприз". Если в каком-то банке накосячишь, то и здесь может быть "сюрприз".

Согласен! Знаю. Поэтому вывод - нефиг косячить! Согласен! Знаю. Поэтому вывод - нефиг косячить! Vorlon Повідомлень: 6158 З нами з: 14.06.13 Подякував: 338 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 23:32 curiousobro написав: А чем может вам помочь банк, если вы сами сняли деньги и отдали их левому челу? Может пожелать здоровья и хорошего настроения А чем может вам помочь банк, если вы сами сняли деньги и отдали их левому челу? Может пожелать здоровья и хорошего настроения

Ничего подобного. Это будет нарушениям правил МПС по р2р-переводам. Почитайте документы, например, Mastercard по организационно-технической реализации р2р-переводов.



Я уже несколько раз об этом говорил. Если клиент заявляет, что ошибся и послал р2р-перевод не туда куда нужно, то обслуживающий его банк должен принять меры для возврата этого перевода путем обращения в банк-получатель и совместного решения этого вопроса. Раньше для его решения могла привлекаться и МПС, сейчас Mastercard написал, что рекомендует клиентам прилагать к своему заявлению копию завлению в полицию (или документа об открытии производства), чтобы у банков не было сомнений и было больше оснований для осуществления надлежащих действий. И многие банки так действуют, в т.ч. Приват.



Это логично и обосновывается тем, что р2р-перевод - это не перевод по СЭП НБУ, где видно куда и кому уходят деньги. В р2р-переводах ничего этого не видно, при этом можно ошибиться 1-й цифрой и деньги уйдут неизвестно кому в неизвестно какой банк. При этом клиент сам не может этого узнать. В т.ч. куда и к кому ему нужно обращаться с просьбой или требованием вернуть деньги. Поэтому правилами предусмотрено, что он должен обращаться в свой банк, где ему не должны при этом просто желать крепкого здоровья.



Поскольку р2р-переводы разрабатывались для переводов между близкими людьми и родственниками, такой способ их возврата не должен вызывать проблем, т.к. родственники и близкие люди не будут возражать. А чужой человек (или мошенник) не сможет пояснить на каком основании, почему и от кого он получил этот перевод, следовательно ему будет сложно доказать его законность. Это, кстати, является причиной того, почему р2р-переводы нельзя использовать для платежей (их могут отозвать их отправители). Однако в жизни, как мы знаем, не совсем так, потому что не все выполняют требования МПС.



Вскрытие (перечеркнуто) следствие покажет что и как делал банк. Щас идёт следствие и банк вообще-то не может разглашать информацию

От него и не требуется разглашать, кроме того мы знаем, как проводятся такие следствия, а также, что в полиции знают о правилах осуществления и возврата р2р-переводов еще меньше, чем в банках. Еще не видел ни одного следователя, который бы спросил у банка, выполнил ли он все требования МПС по оспариваемому клиентом р2р-переводу, в т.ч. в части его возврата, и какую помощь оказал банк клиенту в его возврате и противодействии мошенничеству (это тоже, кстати, требование МПС). Чтобы следователь мог задать такие вопросы банку, ему кто-то (например, клиент) должен объяснить эти правила, причем с предоставлением документов. А это маловероятно, поэтому следствие, скорее всего, ничего не покажет и ничего не найдет. Чем и пользуются недобросовестные или недостаточно клиентоориентированные банки и мошенники. Ничего подобного. Это будет нарушениям правил МПС по р2р-переводам. Почитайте документы, например, Mastercard по организационно-технической реализации р2р-переводов.Я уже несколько раз об этом говорил. Если клиент заявляет, что ошибся и послал р2р-перевод не туда куда нужно, то обслуживающий его банк должен принять меры для возврата этого перевода путем обращения в банк-получатель и совместного решения этого вопроса. Раньше для его решения могла привлекаться и МПС, сейчас Mastercard написал, что рекомендует клиентам прилагать к своему заявлению копию завлению в полицию (или документа об открытии производства), чтобы у банков не было сомнений и было больше оснований для осуществления надлежащих действий. И многие банки так действуют, в т.ч. Приват.Это логично и обосновывается тем, что р2р-перевод - это не перевод по СЭП НБУ, где видно куда и кому уходят деньги. В р2р-переводах ничего этого не видно, при этом можно ошибиться 1-й цифрой и деньги уйдут неизвестно кому в неизвестно какой банк. При этом клиент сам не может этого узнать. В т.ч. куда и к кому ему нужно обращаться с просьбой или требованием вернуть деньги. Поэтому правилами предусмотрено, что он должен обращаться в свой банк, где ему не должны при этом просто желать крепкого здоровья.Поскольку р2р-переводы разрабатывались для переводов между близкими людьми и родственниками, такой способ их возврата не должен вызывать проблем, т.к. родственники и близкие люди не будут возражать. А чужой человек (или мошенник) не сможет пояснить на каком основании, почему и от кого он получил этот перевод, следовательно ему будет сложно доказать его законность. Это, кстати, является причиной того, почему р2р-переводы нельзя использовать для платежей (их могут отозвать их отправители). Однако в жизни, как мы знаем, не совсем так, потому что не все выполняют требования МПС.От него и не требуется разглашать, кроме того мы знаем, как проводятся такие следствия, а также, что в полиции знают о правилах осуществления и возврата р2р-переводов еще меньше, чем в банках. Еще не видел ни одного следователя, который бы спросил у банка, выполнил ли он все требования МПС по оспариваемому клиентом р2р-переводу, в т.ч. в части его возврата, и какую помощь оказал банк клиенту в его возврате и противодействии мошенничеству (это тоже, кстати, требование МПС). Чтобы следователь мог задать такие вопросы банку, ему кто-то (например, клиент) должен объяснить эти правила, причем с предоставлением документов. А это маловероятно, поэтому следствие, скорее всего, ничего не покажет и ничего не найдет. Чем и пользуются недобросовестные или недостаточно клиентоориентированные банки и мошенники. Востаннє редагувалось newbie в Пон 26 лис, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз. newbie Повідомлень: 5863 З нами з: 22.06.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 529 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 23:34 curiousobro написав: Разделить финансовый и приложушный телефоны, а также почту вынести за пределы Смарта и поставить на вход в прчту двухфакторное подтверждение (Gmail это даёт бесплатно)

Не верить никакой входящей информации, всегда перезванивать в банк на общеизвестный номер в любых случаях.

Использовать смарт с отпечатком пальца, чтобы не палить пин. Разделить финансовый и приложушный телефоны, а также почту вынести за пределы Смарта и поставить на вход в прчту двухфакторное подтверждение (Gmail это даёт бесплатно)Не верить никакой входящей информации, всегда перезванивать в банк на общеизвестный номер в любых случаях.Использовать смарт с отпечатком пальца, чтобы не палить пин.

Вот с этим согласен. Плюсую Вот с этим согласен. Плюсую newbie Повідомлень: 5863 З нами з: 22.06.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лис, 2018 23:58 wig написав: klug написав: 1) ПІН;

2) СМС при зміні пристрою;

3) лист на пошту при зміні пристрою з запитом на підтвердження. 1) ПІН;2) СМС при зміні пристрою;3) лист на пошту при зміні пристрою з запитом на підтвердження.

Это все происходит на одном пристрої в більшості осіб. Это все происходит на одном пристрої в більшості осіб.

Согласен. Поэтому тут не 3 фактора безопасности, а 1 (все 3 параметра объединены или связаны одним устройством). Причем это поощряется банками и финтеками, рассказывающими как, якобы, все просто и легко (а не сложно и рискованно).



Кроме того нет клиентов, готовых отдавать свои деньги мошенникам. Никто в своем уме не отдает им пины и пароли. На самом деле клиентов вводят в заблуждение непонятным им способом, причем иногда неизвестным даже банкам и финтекам. Но отмазка всегда одна - виноват клиент, т.к. это, видите-ли, видно по логам (в каких это, интересно, логах видно обратное).



Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов). Согласен. Поэтому тут не 3 фактора безопасности, а 1 (все 3 параметра объединены или связаны одним устройством). Причем это поощряется банками и финтеками, рассказывающими как, якобы, все просто и легко (а не сложно и рискованно).Кроме того нет клиентов, готовых отдавать свои деньги мошенникам. Никто в своем уме не отдает им пины и пароли. На самом деле клиентов вводят в заблуждение непонятным им способом, причем иногда неизвестным даже банкам и финтекам. Но отмазка всегда одна - виноват клиент, т.к. это, видите-ли, видно по логам (в каких это, интересно, логах видно обратное).Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов). newbie Повідомлень: 5863 З нами з: 22.06.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лис, 2018 00:05 newbie написав: Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов). Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов).

Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи. Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3661 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лис, 2018 00:05 vollena71 написав: wig написав: newbie написав: Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась? Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?

Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается. Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается.

Dmitrij Kovalevskij Kostiantyn Perevoznyk А чего предполагаемый? я вижу логи, записи и другие улики, пока короткая история такая:

1) была смена пина с телефона клиента

2) был вход с нового устройства

3) был ввод ОТП отправленный на телефон клиента

4) был введен верно новый пин

5) с домашнего ip клиента пришел запрос (из письма, отправленного на email клиента, который не менялся) на снятие всех лимитов и установку текущего телефона доверенным.

6) через 3 часа звонок в службу поддержки, где клиент все подтвердил, включая передачу кода из СМС злоумышленникам

7) обращение мужа клиента с опровержением фактов передачи любых данных

запуск официального расследования, с приостановкой начисления любых процентов и штрафов по кредитной линии до окончания расследования и содействие органам во всех вопросах

подача показаний с четкой позицией "мы ничего не давали злоумышленникам и ничего не делали, просто прочитали письмо с СМСки"

9) угроза в сторону банка "верните деньги, иначе мы вас порвем на тряпки, дожидаться официального расследования полиции не будем"

10) данная публикация

11) часть обиженных коментов людей, которые обвинили банк в наезде на бедного клиента, и что так не делается, нужно все деньги тут же вернуть, т.к. всегда во всем виноват банк..



Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно. Dmitrij Kovalevskij Kostiantyn Perevoznyk А чего предполагаемый? я вижу логи, записи и другие улики, пока короткая история такая:1) была смена пина с телефона клиента2) был вход с нового устройства3) был ввод ОТП отправленный на телефон клиента4) был введен верно новый пин5) с домашнего ip клиента пришел запрос (из письма, отправленного на email клиента, который не менялся) на снятие всех лимитов и установку текущего телефона доверенным.6) через 3 часа звонок в службу поддержки, где клиент все подтвердил, включая передачу кода из СМС злоумышленникам7) обращение мужа клиента с опровержением фактов передачи любых данныхзапуск официального расследования, с приостановкой начисления любых процентов и штрафов по кредитной линии до окончания расследования и содействие органам во всех вопросахподача показаний с четкой позицией "мы ничего не давали злоумышленникам и ничего не делали, просто прочитали письмо с СМСки"9) угроза в сторону банка "верните деньги, иначе мы вас порвем на тряпки, дожидаться официального расследования полиции не будем"10) данная публикация11) часть обиженных коментов людей, которые обвинили банк в наезде на бедного клиента, и что так не делается, нужно все деньги тут же вернуть, т.к. всегда во всем виноват банк..Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно.



Как и кем была инициирована смена пин кода ?

С домашнего IP - т.е. не с мобильного устройства ?



получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред



либо же они сами увели у себя эти деньги и теперь требуют их у банка Как и кем была инициирована смена пин кода ?С домашнего IP - т.е. не с мобильного устройства ?получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бредлибо же они сами увели у себя эти деньги и теперь требуют их у банка Alex6 Повідомлень: 445 З нами з: 19.12.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лис, 2018 00:21 wig написав: newbie написав: Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов). Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов).

Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи. Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи.

Не расстраивайте меня, какие еще самопальные? Не расстраивайте меня, какие еще самопальные? newbie Повідомлень: 5863 З нами з: 22.06.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1043104410451046> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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