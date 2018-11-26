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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:35

  curiousobro написав:Ну и Последний Вариант - отказ от сотрудничества с учреждением, которое по вашему мнению не даёт вам должного контроля и защиты ваших денег.

Ну-ну, мосты палить не надо. Я стараюсь поддерживать молодые амбициозные проекты. Даже депозит два раза открывал. Надеюсь, что представитель фингеха проснется и даст рекомендации о повышении безопасности.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:54

  klug написав:Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.

Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...

А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочки 8)

P.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен! :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:04

Re: Monobank

  Vorlon написав:...Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря.
Как будто котик этим страдать не будет?
Он каждого 1 числа месяца по тебе подает запрос в УБКИ для мониторинга. Если в каком-то банке накосячишь, то и здесь может быть "сюрприз".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:19

  MASolomko написав:Если в каком-то банке накосячишь, то и здесь может быть "сюрприз".

Согласен! Знаю. Поэтому вывод - нефиг косячить! ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:32

  curiousobro написав:А чем может вам помочь банк, если вы сами сняли деньги и отдали их левому челу? Может пожелать здоровья и хорошего настроения :)

Ничего подобного. Это будет нарушениям правил МПС по р2р-переводам. Почитайте документы, например, Mastercard по организационно-технической реализации р2р-переводов.

Я уже несколько раз об этом говорил. Если клиент заявляет, что ошибся и послал р2р-перевод не туда куда нужно, то обслуживающий его банк должен принять меры для возврата этого перевода путем обращения в банк-получатель и совместного решения этого вопроса. Раньше для его решения могла привлекаться и МПС, сейчас Mastercard написал, что рекомендует клиентам прилагать к своему заявлению копию завлению в полицию (или документа об открытии производства), чтобы у банков не было сомнений и было больше оснований для осуществления надлежащих действий. И многие банки так действуют, в т.ч. Приват.

Это логично и обосновывается тем, что р2р-перевод - это не перевод по СЭП НБУ, где видно куда и кому уходят деньги. В р2р-переводах ничего этого не видно, при этом можно ошибиться 1-й цифрой и деньги уйдут неизвестно кому в неизвестно какой банк. При этом клиент сам не может этого узнать. В т.ч. куда и к кому ему нужно обращаться с просьбой или требованием вернуть деньги. Поэтому правилами предусмотрено, что он должен обращаться в свой банк, где ему не должны при этом просто желать крепкого здоровья.

Поскольку р2р-переводы разрабатывались для переводов между близкими людьми и родственниками, такой способ их возврата не должен вызывать проблем, т.к. родственники и близкие люди не будут возражать. А чужой человек (или мошенник) не сможет пояснить на каком основании, почему и от кого он получил этот перевод, следовательно ему будет сложно доказать его законность. Это, кстати, является причиной того, почему р2р-переводы нельзя использовать для платежей (их могут отозвать их отправители). Однако в жизни, как мы знаем, не совсем так, потому что не все выполняют требования МПС.

Вскрытие (перечеркнуто) следствие покажет что и как делал банк. Щас идёт следствие и банк вообще-то не может разглашать информацию

От него и не требуется разглашать, кроме того мы знаем, как проводятся такие следствия, а также, что в полиции знают о правилах осуществления и возврата р2р-переводов еще меньше, чем в банках. Еще не видел ни одного следователя, который бы спросил у банка, выполнил ли он все требования МПС по оспариваемому клиентом р2р-переводу, в т.ч. в части его возврата, и какую помощь оказал банк клиенту в его возврате и противодействии мошенничеству (это тоже, кстати, требование МПС). Чтобы следователь мог задать такие вопросы банку, ему кто-то (например, клиент) должен объяснить эти правила, причем с предоставлением документов. А это маловероятно, поэтому следствие, скорее всего, ничего не покажет и ничего не найдет. Чем и пользуются недобросовестные или недостаточно клиентоориентированные банки и мошенники.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 26 лис, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:34

  curiousobro написав:Разделить финансовый и приложушный телефоны, а также почту вынести за пределы Смарта и поставить на вход в прчту двухфакторное подтверждение (Gmail это даёт бесплатно)
Не верить никакой входящей информации, всегда перезванивать в банк на общеизвестный номер в любых случаях.
Использовать смарт с отпечатком пальца, чтобы не палить пин.

Вот с этим согласен. Плюсую :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:58

  wig написав:
  klug написав:1) ПІН;
2) СМС при зміні пристрою;
3) лист на пошту при зміні пристрою з запитом на підтвердження.

Это все происходит на одном пристрої в більшості осіб.

Согласен. Поэтому тут не 3 фактора безопасности, а 1 (все 3 параметра объединены или связаны одним устройством). Причем это поощряется банками и финтеками, рассказывающими как, якобы, все просто и легко (а не сложно и рискованно).

Кроме того нет клиентов, готовых отдавать свои деньги мошенникам. Никто в своем уме не отдает им пины и пароли. На самом деле клиентов вводят в заблуждение непонятным им способом, причем иногда неизвестным даже банкам и финтекам. Но отмазка всегда одна - виноват клиент, т.к. это, видите-ли, видно по логам (в каких это, интересно, логах видно обратное).

Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов).
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:05

  newbie написав:Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов).

Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:05

  vollena71 написав:
  wig написав:
  newbie написав:Шот я Вас опять не понимаю. Там перевод между счетами был, а не между картами? Т.е. по СЭП НБУ, т.к. версия что внутрибанковский вроде ж не подтвердилась?

Короче, что тут гадать. Представитель отмалчивается.

Dmitrij Kovalevskij Kostiantyn Perevoznyk А чего предполагаемый? я вижу логи, записи и другие улики, пока короткая история такая:
1) была смена пина с телефона клиента
2) был вход с нового устройства
3) был ввод ОТП отправленный на телефон клиента
4) был введен верно новый пин
5) с домашнего ip клиента пришел запрос (из письма, отправленного на email клиента, который не менялся) на снятие всех лимитов и установку текущего телефона доверенным.
6) через 3 часа звонок в службу поддержки, где клиент все подтвердил, включая передачу кода из СМС злоумышленникам
7) обращение мужа клиента с опровержением фактов передачи любых данных
8) запуск официального расследования, с приостановкой начисления любых процентов и штрафов по кредитной линии до окончания расследования и содействие органам во всех вопросах
8) подача показаний с четкой позицией "мы ничего не давали злоумышленникам и ничего не делали, просто прочитали письмо с СМСки"
9) угроза в сторону банка "верните деньги, иначе мы вас порвем на тряпки, дожидаться официального расследования полиции не будем"
10) данная публикация
11) часть обиженных коментов людей, которые обвинили банк в наезде на бедного клиента, и что так не делается, нужно все деньги тут же вернуть, т.к. всегда во всем виноват банк..

Как то так, причем пока банк не занимал никакой агрессивной позиции по отношению к клиенту, и даже не прекращает все начатые процедуры помощи клиенту, несмотря на то, что доверие окружения клиентов уже потеряно.


Как и кем была инициирована смена пин кода ?
С домашнего IP - т.е. не с мобильного устройства ?

получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред

либо же они сами увели у себя эти деньги и теперь требуют их у банка
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:21

  wig написав:
  newbie написав:Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов).

Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи.

Не расстраивайте меня, какие еще самопальные? :cry:
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