Ну-ну, мосты палить не надо. Я стараюсь поддерживать молодые амбициозные проекты. Даже депозит два раза открывал. Надеюсь, что представитель фингеха проснется и даст рекомендации о повышении безопасности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:35
Ну-ну, мосты палить не надо. Я стараюсь поддерживать молодые амбициозные проекты. Даже депозит два раза открывал. Надеюсь, что представитель фингеха проснется и даст рекомендации о повышении безопасности.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:54
Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...
А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочки
P.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен!
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:04
Re: Monobank
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:19
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:32
Ничего подобного. Это будет нарушениям правил МПС по р2р-переводам. Почитайте документы, например, Mastercard по организационно-технической реализации р2р-переводов.
Я уже несколько раз об этом говорил. Если клиент заявляет, что ошибся и послал р2р-перевод не туда куда нужно, то обслуживающий его банк должен принять меры для возврата этого перевода путем обращения в банк-получатель и совместного решения этого вопроса. Раньше для его решения могла привлекаться и МПС, сейчас Mastercard написал, что рекомендует клиентам прилагать к своему заявлению копию завлению в полицию (или документа об открытии производства), чтобы у банков не было сомнений и было больше оснований для осуществления надлежащих действий. И многие банки так действуют, в т.ч. Приват.
Это логично и обосновывается тем, что р2р-перевод - это не перевод по СЭП НБУ, где видно куда и кому уходят деньги. В р2р-переводах ничего этого не видно, при этом можно ошибиться 1-й цифрой и деньги уйдут неизвестно кому в неизвестно какой банк. При этом клиент сам не может этого узнать. В т.ч. куда и к кому ему нужно обращаться с просьбой или требованием вернуть деньги. Поэтому правилами предусмотрено, что он должен обращаться в свой банк, где ему не должны при этом просто желать крепкого здоровья.
Поскольку р2р-переводы разрабатывались для переводов между близкими людьми и родственниками, такой способ их возврата не должен вызывать проблем, т.к. родственники и близкие люди не будут возражать. А чужой человек (или мошенник) не сможет пояснить на каком основании, почему и от кого он получил этот перевод, следовательно ему будет сложно доказать его законность. Это, кстати, является причиной того, почему р2р-переводы нельзя использовать для платежей (их могут отозвать их отправители). Однако в жизни, как мы знаем, не совсем так, потому что не все выполняют требования МПС.
От него и не требуется разглашать, кроме того мы знаем, как проводятся такие следствия, а также, что в полиции знают о правилах осуществления и возврата р2р-переводов еще меньше, чем в банках. Еще не видел ни одного следователя, который бы спросил у банка, выполнил ли он все требования МПС по оспариваемому клиентом р2р-переводу, в т.ч. в части его возврата, и какую помощь оказал банк клиенту в его возврате и противодействии мошенничеству (это тоже, кстати, требование МПС). Чтобы следователь мог задать такие вопросы банку, ему кто-то (например, клиент) должен объяснить эти правила, причем с предоставлением документов. А это маловероятно, поэтому следствие, скорее всего, ничего не покажет и ничего не найдет. Чем и пользуются недобросовестные или недостаточно клиентоориентированные банки и мошенники.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 26 лис, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:34
Вот с этим согласен. Плюсую
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:58
Согласен. Поэтому тут не 3 фактора безопасности, а 1 (все 3 параметра объединены или связаны одним устройством). Причем это поощряется банками и финтеками, рассказывающими как, якобы, все просто и легко (а не сложно и рискованно).
Кроме того нет клиентов, готовых отдавать свои деньги мошенникам. Никто в своем уме не отдает им пины и пароли. На самом деле клиентов вводят в заблуждение непонятным им способом, причем иногда неизвестным даже банкам и финтекам. Но отмазка всегда одна - виноват клиент, т.к. это, видите-ли, видно по логам (в каких это, интересно, логах видно обратное).
Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов).
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:05
Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:05
Как и кем была инициирована смена пин кода ?
С домашнего IP - т.е. не с мобильного устройства ?
получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред
либо же они сами увели у себя эти деньги и теперь требуют их у банка
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:21
Не расстраивайте меня, какие еще самопальные?
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