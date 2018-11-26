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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:23

  Vorlon написав:
  klug написав:Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.

Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...

А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочки 8)

P.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен! :D

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:30

  Alex6 написав:получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред
либо же они сами увели у себя эти деньги и теперь требуют их у банка

Да-да-да. Они сумасшедшие и сами украли у себя деньги. Специально, чтобы насолить Монобанку. Осталось только все это доказать и показать нам. Чтобы мы не думали, что о нас, если что, будут говорить то же самое.

Кстати, сумасшедшим тоже нужно возвращать. Представляете, они в сумасшедшем угаре раздают свои деньги налево и направо, а потом, кратковременно придя в себя, требуют их обратно. И банк, действуя по процедуре, их возращает. Вот тогда я точно возьму его карту :D
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  #<1 ... 1043104410451046
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