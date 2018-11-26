Alex6 написав:
получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред
либо же они сами увели у себя эти деньги и теперь требуют их у банка
Да-да-да. Они сумасшедшие и сами украли у себя деньги. Специально, чтобы насолить Монобанку. Осталось только все это доказать и показать нам. Чтобы мы не думали, что о нас, если что, будут говорить то же самое.
Кстати, сумасшедшим тоже нужно возвращать. Представляете, они в сумасшедшем угаре раздают свои деньги налево и направо, а потом, кратковременно придя в себя, требуют их обратно. И банк, действуя по процедуре, их возращает. Вот тогда я точно возьму его карту