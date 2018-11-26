klug написав:Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.
Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...
А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочки
P.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен!
Alex6 написав:получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред либо же они сами увели у себя эти деньги и теперь требуют их у банка
Да-да-да. Они сумасшедшие и сами украли у себя деньги. Специально, чтобы насолить Монобанку. Осталось только все это доказать и показать нам. Чтобы мы не думали, что о нас, если что, будут говорить то же самое.
Кстати, сумасшедшим тоже нужно возвращать. Представляете, они в сумасшедшем угаре раздают свои деньги налево и направо, а потом, кратковременно придя в себя, требуют их обратно. И банк, действуя по процедуре, их возращает. Вот тогда я точно возьму его карту
newbie написав:Ничего подобного. Это будет нарушениям правил МПС по р2р-переводам. Почитайте документы, например, Mastercard по организационно-технической реализации р2р-переводов.
Я уже несколько раз об этом говорил. Если клиент заявляет, что ошибся и послал р2р-перевод не туда куда нужно, то обслуживающий его банк должен принять меры для возврата этого перевода путем обращения в банк-получатель и совместного решения этого вопроса. Раньше для его решения могла привлекаться и МПС, сейчас Mastercard написал, что рекомендует клиентам прилагать к своему заявлению копию завлению в полицию (или документа об открытии производства), чтобы у банков не было сомнений и было больше оснований для осуществления надлежащих действий. И многие банки так действуют, в т.ч. Приват.
Як людина, що знайома з нормативкою, скеруйте нас на конкретні пункти конкретних документів, що б користувачі могли вивчити і відстоювати свої права. Посилання на форумного експерта з усіх питань, який не раз про це писав, чомусь адекватно не сприймаються ні банками, ні правоохоронними органами.
wig написав:Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи.
У самописному застосунку можна впровадити навіть жорсткіші перевірки, ніж це можливо у браузері, тому у загальному випадку ваш висновок несправедливий. У той же час, факт використання цих можливостей залежить від знань і вмінь розробника, тому на практиці можуть бути відхилення у обидві сторони. Конкретно про котобанк нічого сказати не можу - не досліджував.
Alex6 написав:Как и кем была инициирована смена пин кода ? С домашнего IP - т.е. не с мобильного устройства ?
получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред
Чому? Цілком можливий варіант, що мобільний пристрій був підключений до домашнього Wi-Fi і жертва, думаючи, що виконує вказівки банку, змінила пін на вказаний шахраями. Після чого вже передала OTP, і кляцнула щось у e-mail. Колись жертвам доводилось йти до банкомату, а зараз у людини є можливість бути ошуканою сидячи прямо на власній канапі, прогрес!
Непонятно почему вы продолжаете педалить тему очевидного про..ба владельца карты моно.
Каждый инструмент имеет необходимость его изучения. Точка.
Не умеешь, не хочешь обучатся, надешся на дяду на небесах - нехер потом плакать. Тут легко отделались. Если бы по аналогии она так водила машину или чистила оружие - кого обвинять ? Только того, кто неумеючи взялся рулить/стрелять. Показатель взрослого человека - умение брать ответственность за свои действия. В том числе грамотно отстаивать свои интересы. В суде. А не в соц сетях или форумах.