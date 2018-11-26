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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:23

  Vorlon написав:
  klug написав:Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.

Что там обосновывать? Не клиент примата и не пойду им становиться ради ПРИЗРАЧНОЙ возможности сделать ОЧ потому что всем известно, что на лимит ОЧ надеяться нельзя (как и на банк в целом) - его в любой момент уменьшают именно тогда, когда он больше всего нужен... Поэтому с таким банком работать, тьфу, не интересно, мягко говоря...

А в Моно у меня без особых стараний уже 70 тысяч на рассрочки 8)

P.S. Оформил вчера свою первую Покупку частями в Алло (7 частей и солидная скидка на ЧП) - доволен! :D

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:30

  Alex6 написав:получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред
либо же они сами увели у себя эти деньги и теперь требуют их у банка

Да-да-да. Они сумасшедшие и сами украли у себя деньги. Специально, чтобы насолить Монобанку. Осталось только все это доказать и показать нам. Чтобы мы не думали, что о нас, если что, будут говорить то же самое.

Кстати, сумасшедшим тоже нужно возвращать. Представляете, они в сумасшедшем угаре раздают свои деньги налево и направо, а потом, кратковременно придя в себя, требуют их обратно. И банк, действуя по процедуре, их возращает. Вот тогда я точно возьму его карту :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:54

Re: Monobank

  newbie написав:Ничего подобного. Это будет нарушениям правил МПС по р2р-переводам. Почитайте документы, например, Mastercard по организационно-технической реализации р2р-переводов.

Я уже несколько раз об этом говорил. Если клиент заявляет, что ошибся и послал р2р-перевод не туда куда нужно, то обслуживающий его банк должен принять меры для возврата этого перевода путем обращения в банк-получатель и совместного решения этого вопроса. Раньше для его решения могла привлекаться и МПС, сейчас Mastercard написал, что рекомендует клиентам прилагать к своему заявлению копию завлению в полицию (или документа об открытии производства), чтобы у банков не было сомнений и было больше оснований для осуществления надлежащих действий. И многие банки так действуют, в т.ч. Приват.

Як людина, що знайома з нормативкою, скеруйте нас на конкретні пункти конкретних документів, що б користувачі могли вивчити і відстоювати свої права. Посилання на форумного експерта з усіх питань, який не раз про це писав, чомусь адекватно не сприймаються ні банками, ні правоохоронними органами.
  wig написав:Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи.

У самописному застосунку можна впровадити навіть жорсткіші перевірки, ніж це можливо у браузері, тому у загальному випадку ваш висновок несправедливий. У той же час, факт використання цих можливостей залежить від знань і вмінь розробника, тому на практиці можуть бути відхилення у обидві сторони. Конкретно про котобанк нічого сказати не можу - не досліджував.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:59

  wig написав:
  newbie написав:Это неправильно и нечестно, т.к. большая доля вины лежит на банках и финтеках вследствие невыполнения ими требований МПС и безопасности (в т.ч. клиентских продуктов).

Особенно опасно, когда вместо браузера, способного, хоть, проверить сертификат, используются самопальные апликухи.

Толсто.
Если есть доказательства что это случай с моней - прошу их в студию.

С ними можно зайти к Дубилету пинком в дверь , махая шашкой и навалить ему прямо на столе за такой секурный продукт.

Тут же была четкая соц инженерия.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:01

Re: Monobank

  Alex6 написав:Как и кем была инициирована смена пин кода ?
С домашнего IP - т.е. не с мобильного устройства ?

получается либо человек в трансе выдал мошенникам ПИН, код СМС и еще и подтвердил все это с домашнего компа - что звучит как бред

Чому? Цілком можливий варіант, що мобільний пристрій був підключений до домашнього Wi-Fi і жертва, думаючи, що виконує вказівки банку, змінила пін на вказаний шахраями. Після чого вже передала OTP, і кляцнула щось у e-mail. Колись жертвам доводилось йти до банкомату, а зараз у людини є можливість бути ошуканою сидячи прямо на власній канапі, прогрес!
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:15

  newbie написав:...

Непонятно почему вы продолжаете педалить тему очевидного про..ба владельца карты моно.

Каждый инструмент имеет необходимость его изучения. Точка.

Не умеешь, не хочешь обучатся, надешся на дяду на небесах - нехер потом плакать. Тут легко отделались. Если бы по аналогии она так водила машину или чистила оружие - кого обвинять ? Только того, кто неумеючи взялся рулить/стрелять.
Показатель взрослого человека - умение брать ответственность за свои действия. В том числе грамотно отстаивать свои интересы. В суде. А не в соц сетях или форумах.
curiousobro
 
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