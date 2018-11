Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 1044104510461047 Додано: Вів 27 лис, 2018 12:57 Re: Monobank Когда римерно ждать сэп отправленый с мони на моню до 10ти утра?

MasterCard “MoneySend Program Guide”, Chapter 6, Dispute Resolution, р. 81. Fraudulent funding of a MoneySend Transaction.

The cardholder contacts his issuing bank and claims he did not send the funds. The Receiving Issuer and the Acquirer should discuss the situation.

In the event that both parties agree to return the funds, complete and submit the Mastercard Send Exception Processing Form, return the completed form (form 1268) to

MasterCard "MoneySend Program Guide", Chapter 6, Dispute Resolution, р. 81. Fraudulent funding of a MoneySend Transaction.

The cardholder contacts his issuing bank and claims he did not send the funds. The Receiving Issuer and the Acquirer should discuss the situation.

In the event that both parties agree to return the funds, complete and submit the Mastercard Send Exception Processing Form, return the completed form (form 1268) to digitalcommerce.support@Mastercard.com along with the required supporting documentation and Mastercard will perform a settlement adjustment.

Page 76. Sender error. The Sender entered the wrong amount or sent funds to the wrong Recipient (account number, email, phone number). Should a mistake occur, the OI has the following options: 1. The OI may contact the RI to request the funds. Because many of the transfers are real-time, the funds may no longer be available. If the RI agrees to return the funds, the OI may send a reversal for the full amount, then perform a new transaction for the correct amount and account.

Может и можно, но недавно расстроился, заметив, что у меня незакрытая банковская аппликуха (не Мони) полтора дня пролежала в фоне, куда я ее смахнул, не увидев, где находится выход из нее.



В браузерах такое, кажись, невозможно, т.к. почти во всех ИБ длительность сеанса работы с ними ограничена (и через 15-20 мин неактивности Вас просто выбросит из него).



Предвижу возмущение типа "сам лох". Но где написано, что из финансовых аппликух нужно обязательно выходить, а не смахивать их в фон? Может финтеки так и не считают? Удобно же, не нужно входить/выходить, приложение всегда готово к применению. Что там Горох говорит по этому поводу? Может и можно, но недавно расстроился, заметив, что у меня незакрытая банковская аппликуха (не Мони) полтора дня пролежала в фоне, куда я ее смахнул, не увидев, где находится выход из нее.В браузерах такое, кажись, невозможно, т.к. почти во всех ИБ длительность сеанса работы с ними ограничена (и через 15-20 мин неактивности Вас просто выбросит из него).Предвижу возмущение типа "сам лох". Но где написано, что из финансовых аппликух нужно обязательно выходить, а не смахивать их в фон? Может финтеки так и не считают? Удобно же, не нужно входить/выходить, приложение всегда готово к применению. Что там Горох говорит по этому поводу? Востаннє редагувалось newbie в Вів 27 лис, 2018 13:44, всього редагувалось 1 раз. newbie Повідомлень: 5867 З нами з: 22.06.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лис, 2018 13:37 wig написав: Хотелось бы понять, как такое вообще возможно, и что нам предпринять, что бы не оказаться в схожей ситуации. А представитель - отмалчивается. Хотелось бы понять, как такое вообще возможно, и что нам предпринять, что бы не оказаться в схожей ситуации. А представитель - отмалчивается.



Для того, чтобы ваши средства были в безопасности, а доступ к приложению только у вас, необходимо придерживаться простых правил безопасности:

1. Никому не сообщать отп-пароль ( если он пришел на телефон )

2. Не разглашать пин-код карты

3. Не передавать данные карты.



То есть, необходимо выполнять только те действия, в которых вы уверенны. Обращаем внимание, что сотрудники банка никогда:

1. Не узнают пин-код

2. Отп-пароль

3. Любые другие данные связанные со входом в приложение.



Для того, чтобы ваши средства были в безопасности, а доступ к приложению только у вас, необходимо придерживаться простых правил безопасности:

1. Никому не сообщать отп-пароль ( если он пришел на телефон )

2. Не разглашать пин-код карты

3. Не передавать данные карты.

То есть, необходимо выполнять только те действия, в которых вы уверенны. Обращаем внимание, что сотрудники банка никогда:

1. Не узнают пин-код

2. Отп-пароль

3. Любые другие данные связанные со входом в приложение.

Придерживаясь этих правил - вы будете в безопасности.

Как бэ да.



можно зайти к Дубилету пинком в дверь , махая шашкой и навалить ему прямо на столе

MasterCard “MoneySend Program Guide”, Chapter 6, Dispute Resolution, р. 81. Fraudulent funding of a MoneySend Transaction.

The cardholder contacts his issuing bank and claims he did not send the funds. The Receiving Issuer and the Acquirer should discuss the situation.

In the event that both parties agree to return the funds, complete and submit the Mastercard Send Exception Processing Form, return the completed form (form 1268) to

Не можу знайти цей документ у відкритому доступі. У вашій цитаті описана ідеальна ситуація, коли обидві сторони згодні на реверсал. За кадром залишилася ситуація, коли сторони не згодні.

newbie написав: Может и можно, но недавно расстроился, заметив, что у меня незакрытая банковская аппликуха (не Мони) полтора дня пролежала в фоне, куда я ее смахнул, не увидев, где находится выход из нее.



В браузерах такое, кажись, невозможно, т.к. почти во всех ИБ длительность сеанса работы с ними ограничена (и через 15-20 мин неактивности Вас просто выбросит из него).



Предвижу возмущение типа "сам лох". Но где написано, что из финансовых аппликух нужно обязательно выходить, а не смахивать их в фон? Может финтеки так и не считают? Удобно же, не нужно входить/выходить, приложение всегда готово к применению. Что там Горох говорит по этому поводу? Может и можно, но недавно расстроился, заметив, что у меня незакрытая банковская аппликухаполтора дня пролежала в фоне, куда я ее смахнул, не увидев, где находится выход из нее.В браузерах такое, кажись, невозможно, т.к. почти во всех ИБ длительность сеанса работы с ними ограничена (и через 15-20 мин неактивности Вас просто выбросит из него).Предвижу возмущение типа "сам лох". Но где написано, что из финансовых аппликух нужно обязательно выходить, а не смахивать их в фон? Может финтеки так и не считают? Удобно же, не нужно входить/выходить, приложение всегда готово к применению.

Моня після кількох хвилин неактивності починає знову просити ПІН, що ще має сказати з цього приводу Горох? Запитайте у розробників того застосунку, який, на ваш погляд, поводить себе некоректно. Не можу знайти цей документ у відкритому доступі. У вашій цитаті описана ідеальна ситуація, коли обидві сторони згодні на реверсал. За кадром залишилася ситуація, коли сторони не згодні.Моня після кількох хвилин неактивності починає знову просити ПІН, що ще має сказати з цього приводу Горох? Запитайте у розробників того застосунку, який, на ваш погляд, поводить себе некоректно. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2679 З нами з: 18.08.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 356 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лис, 2018 14:11 curiousobro написав: Спокойно и без паники поменять у себя и у жены почту на отдельный спецящик, к которому будет доступ только у вас. Спокойно и без паники поменять у себя и у жены почту на отдельный спецящик, к которому будет доступ только у вас.

На другие вопросы Вам ответили, на этот отвечу сам. А где, в каких правилах Мони написано, что так нужно делать? Хорошо Вам, Вы разбираетесь. Но мобильные приложения делаются для массового рынка. Ими пользуются жены, дети, родители и т.д. И не все они такие Дартаньяны, что могут с легкостью отбить любую угрозу (атаку), а если нужно, то и с шашкой вломиться к Дубилету. Вот это меня и беспокоит. Уверен, что многие про ту почту и понятия не имели (для чего она, что с ее помощью делается, в чем там угрозы и т.д.).



Проинструктировать жену ничего не делать без вашего ведома

Инструктирую. И ее и всех кого могу. Но жизнь течет и все меняется. Вдруг подскакивает Горох со своими пирожкамим (тьфу-то продуктами), налетай, не скупись, лучшие в мире, ничего делать не нужно и т.д. Народ покупается. Вот на каждом таком проколе и учу, т.к. иначе плохо доходит. И даже при этом 100%-ной гарантии нет.



И отставить панику, у моно не больше средств для мошенников, чем у любого другого банка.

