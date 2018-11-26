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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:32
За карту я и так не переживаю, она в кошельке.
А приложение? Известно уже, каким способом злоумышленникам удалось угнать приложение? Можно как-то запретить установку приложений на чужие телефоны, или установить надежный пароль на вход, не совпадающий с пином карты?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:40
За карту я и так не переживаю, она в кошельке.
А приложение? Известно уже, каким способам злоумышленникам удалось угнать приложение? Можно как-то запретить установку приложений на чужие телефоны, или установить надежный пароль на вход, не совпадающий с пином карты?[/quote]
Это и есть советы по безопасности приложения
Установить приложение на другое устройство просто, но войти в ваш аккаунт - не получится, т.к. для входа понадобится ОТП-пароль, Пин-код, и подтвердить смену устройства на почте. Если вы не разглашаете эти данные - вы в безопасности.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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