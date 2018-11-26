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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:32
За карту я и так не переживаю, она в кошельке.
А приложение? Известно уже, каким способом злоумышленникам удалось угнать приложение? Можно как-то запретить установку приложений на чужие телефоны, или установить надежный пароль на вход, не совпадающий с пином карты?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:40
За карту я и так не переживаю, она в кошельке.
А приложение? Известно уже, каким способам злоумышленникам удалось угнать приложение? Можно как-то запретить установку приложений на чужие телефоны, или установить надежный пароль на вход, не совпадающий с пином карты?[/quote]
Это и есть советы по безопасности приложения
Установить приложение на другое устройство просто, но войти в ваш аккаунт - не получится, т.к. для входа понадобится ОТП-пароль, Пин-код, и подтвердить смену устройства на почте. Если вы не разглашаете эти данные - вы в безопасности.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:51
Ясно. Значит в обсуждаемой ситуации, все три пароля разгласили сами клиенты? Или, как мошенникам удалось получить контроль над апликухой?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:22
Re: Monobank
Геллерам через 3 дня гасить "грейс"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:40
1. Зачем сделано так, что войти в аккаунт можно одновременно с нескольких мобильных устройств? Какой процент клиентов этим пользуется?
2. Пользователь может запретить (исключить) эту возможность?
3. Параллельно работающие с акаунтом устройства имеют возможность отслеживать IP-адреса и действия друг друга?
4. Имеется ли возможность блокирования аккаунта пользователем с возможностью его разблокирования только в отделении банка?
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:43
Re: Monobank
Если у Вас просто накроется телефон, то в током случае как Вы сможете зайти заново или решите сменить старый телефон на новый?
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:46
Доверенное устройство - может быть только одно. Чтобы новое устройство стало доверенным необходимо выполнить 3 действия:
1. ОТП
2. Пин-код
3. Подтвердить на почте.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:47
Re: Monobank
Считать проценты по месяцам сейчас лень, извините. Но необходимость выводить карту в ноль каждый месяц, чтобы месячный платеж мог списаться со своих денег, а не с кредитных - это фактически вычеркнуть карту из списка активных инструментов. А ведь не у всех целый веер этих кредиток.
Да, обчистить счета 31-го - это был особенно подлый удар, совершенный с неприкрытым цинизмом. Ну почему было не подождать до 1-го.
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:25
Re: Monobank
Добрый день.
Подскажите если гасить кредит по карте Моно через кассу Универсала, когда деньги зайдут на карту?
Паспорт, карта нужны (карта не моя)?
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