RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1045104610471048
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59

Re: Monobank

  newbie написав:Шото злой я сегодня на мошенников.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1831
З нами з: 03.12.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:32

  monobank_ua написав:
  wig написав:Хотелось бы понять, как такое вообще возможно, и что нам предпринять, что бы не оказаться в схожей ситуации. А представитель - отмалчивается.


Для того, чтобы ваши средства были в безопасности, а доступ к приложению только у вас, необходимо придерживаться простых правил безопасности:
1. Никому не сообщать отп-пароль ( если он пришел на телефон )
2. Не разглашать пин-код карты
3. Не передавать данные карты.

То есть, необходимо выполнять только те действия, в которых вы уверенны. Обращаем внимание, что сотрудники банка никогда:
1. Не узнают пин-код
2. Отп-пароль
3. Любые другие данные связанные со входом в приложение.

Придерживаясь этих правил - вы будете в безопасности.

За карту я и так не переживаю, она в кошельке.
А приложение? Известно уже, каким способом злоумышленникам удалось угнать приложение? Можно как-то запретить установку приложений на чужие телефоны, или установить надежный пароль на вход, не совпадающий с пином карты?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:40

За карту я и так не переживаю, она в кошельке.
А приложение? Известно уже, каким способам злоумышленникам удалось угнать приложение? Можно как-то запретить установку приложений на чужие телефоны, или установить надежный пароль на вход, не совпадающий с пином карты?[/quote]

Это и есть советы по безопасности приложения ;)
Установить приложение на другое устройство просто, но войти в ваш аккаунт - не получится, т.к. для входа понадобится ОТП-пароль, Пин-код, и подтвердить смену устройства на почте. Если вы не разглашаете эти данные - вы в безопасности.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 215
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:51

  monobank_ua написав:Установить приложение на другое устройство просто, но войти в ваш аккаунт - не получится, т.к. для входа понадобится ОТП-пароль, Пин-код, и подтвердить смену устройства на почте. Если вы не разглашаете эти данные - вы в безопасности.

Ясно. Значит в обсуждаемой ситуации, все три пароля разгласили сами клиенты? Или, как мошенникам удалось получить контроль над апликухой?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:22

Re: Monobank

Геллерам через 3 дня гасить "грейс"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1831
З нами з: 03.12.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:40

  monobank_ua написав:Установить приложение на другое устройство просто, но войти в ваш аккаунт - не получится, т.к. для входа понадобится ОТП-пароль, Пин-код, и подтвердить смену устройства на почте. Если вы не разглашаете эти данные - вы в безопасности.

1. Зачем сделано так, что войти в аккаунт можно одновременно с нескольких мобильных устройств? Какой процент клиентов этим пользуется?
2. Пользователь может запретить (исключить) эту возможность?
3. Параллельно работающие с акаунтом устройства имеют возможность отслеживать IP-адреса и действия друг друга?
4. Имеется ли возможность блокирования аккаунта пользователем с возможностью его разблокирования только в отделении банка?
newbie
 
Повідомлень: 5871
З нами з: 22.06.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:43

Re: Monobank

  newbie написав:1. Зачем сделано так, что войти в аккаунт можно одновременно с нескольких мобильных устройств? Какой процент клиентов этим пользуется?
2. Пользователь может запретить (исключить) эту аозможность?

Если у Вас просто накроется телефон, то в током случае как Вы сможете зайти заново или решите сменить старый телефон на новый?
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 520
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:46

  newbie написав:
  monobank_ua написав:Установить приложение на другое устройство просто, но войти в ваш аккаунт - не получится, т.к. для входа понадобится ОТП-пароль, Пин-код, и подтвердить смену устройства на почте. Если вы не разглашаете эти данные - вы в безопасности.

1. Зачем сделано так, что войти в аккаунт можно одновременно с нескольких мобильных устройств? Какой процент клиентов этим пользуется?
2. Пользователь может запретить (исключить) эту возможность?
3. Параллельно работающие с акаунтом устройства имеют возможность отслеживать IP-адреса и действия друг друга?
4. Имеется ли возможность блокирования аккаунта пользователем с возможностью его разблокирования только в отделении банка?


Доверенное устройство - может быть только одно. Чтобы новое устройство стало доверенным необходимо выполнить 3 действия:
1. ОТП
2. Пин-код
3. Подтвердить на почте.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 215
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:47

Re: Monobank

Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.
Считать проценты по месяцам сейчас лень, извините. Но необходимость выводить карту в ноль каждый месяц, чтобы месячный платеж мог списаться со своих денег, а не с кредитных - это фактически вычеркнуть карту из списка активных инструментов. А ведь не у всех целый веер этих кредиток.
Геллерам через 3 дня гасить "грейс"
Да, обчистить счета 31-го - это был особенно подлый удар, совершенный с неприкрытым цинизмом. Ну почему было не подождать до 1-го.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 30.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:25

Re: Monobank

Добрый день.
Подскажите если гасить кредит по карте Моно через кассу Универсала, когда деньги зайдут на карту?
Паспорт, карта нужны (карта не моя)?
isen
 
Повідомлень: 264
З нами з: 21.12.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1045104610471048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64178)
27.11.2018 17:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.