Додано: Вів 27 лис, 2018 15:40

За карту я и так не переживаю, она в кошельке.А приложение? Известно уже, каким способам злоумышленникам удалось угнать приложение? Можно как-то запретить установку приложений на чужие телефоны, или установить надежный пароль на вход, не совпадающий с пином карты?[/quote]Это и есть советы по безопасности приложенияУстановить приложение на другое устройство просто, но войти в ваш аккаунт - не получится, т.к. для входа понадобится ОТП-пароль, Пин-код, и подтвердить смену устройства на почте. Если вы не разглашаете эти данные - вы в безопасности.