Додано: Вів 27 лис, 2018 18:24

Т.е., если у клиента увели пин и он хотя бы на какое-то время утратил контроль над телефоном (устройством), на котором находятся otp (смс) и почта, то аккаунт уводится. При том, что телефон у клиента и он типа никому ничего не разглашал. Как и где уводится пин - другой вопрос, но его частое использование располагает к этому.Негусто. 2-х факторная авторизация вроде есть, но с другой стороны, если все это на одном телефоне, доверие к ней падает. Если сравнить это с классикой - паролем в веб приложение и телефоном, который нужно украсть или перевыпустить симку к нему, то безопасность не такая (хотя в веб приложениях она тоже снизилась из-за "покращень").Короче, баловство это все (платить с устройств, использующихся для игр и прочей ерунды). Надо, как ИТ-шники, разрабатывающее это, носить в банк бумажные платежки