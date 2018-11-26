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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1046104710481049
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:53

  isen написав:Добрый день.
Подскажите если гасить кредит по карте Моно через кассу Универсала, когда деньги зайдут на карту?
Паспорт, карта нужны (карта не моя)?

кассирке номер карты на бумажке.Напишет плательщика в квитанции за пару минут.В квитанции карта получателя и ФИО совпадали.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:02

  Мизантрóп написав:
  isen написав:Добрый день.
Подскажите если гасить кредит по карте Моно через кассу Универсала, когда деньги зайдут на карту?
Паспорт, карта нужны (карта не моя)?

кассирке номер карты на бумажке.Напишет плательщика в квитанции за пару минут.В квитанции карта получателя и ФИО совпадали.

Деньги поступают сразу, комиссий нет?
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:13

  isen написав:
  Мизантрóп написав:
  isen написав:Добрый день.
Подскажите если гасить кредит по карте Моно через кассу Универсала, когда деньги зайдут на карту?
Паспорт, карта нужны (карта не моя)?

кассирке номер карты на бумажке.Напишет плательщика в квитанции за пару минут.В квитанции карта получателя и ФИО совпадали.

Деньги поступают сразу, комиссий нет?

конечно нема комис,пару минут- написал.Ручку с бумажкой кассирка сама даст :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:24

monobank_ua

Т.е., если у клиента увели пин и он хотя бы на какое-то время утратил контроль над телефоном (устройством), на котором находятся otp (смс) и почта, то аккаунт уводится. При том, что телефон у клиента и он типа никому ничего не разглашал. Как и где уводится пин - другой вопрос, но его частое использование располагает к этому.

Негусто. 2-х факторная авторизация вроде есть, но с другой стороны, если все это на одном телефоне, доверие к ней падает. Если сравнить это с классикой - паролем в веб приложение и телефоном, который нужно украсть или перевыпустить симку к нему, то безопасность не такая (хотя в веб приложениях она тоже снизилась из-за "покращень").

Короче, баловство это все (платить с устройств, использующихся для игр и прочей ерунды). Надо, как ИТ-шники, разрабатывающее это, носить в банк бумажные платежки :wink:
Востаннє редагувалось newbie в Вів 27 лис, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:30

Monobank анонсировал поднятие ставок с завтрашнего дня

28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%

Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:32

Re: Monobank

  Flamingo написав:наши конкуренты уже подняли ставки

А це хто?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48

Re: Monobank

А шо там со спортивным депо? % вниз? :)
d812460
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:59

  d812460 написав:А шо там со спортивным депо? % вниз? :)

нам спорт не нужен ,нам надо физкультуру.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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