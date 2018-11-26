кассирке номер карты на бумажке.Напишет плательщика в квитанции за пару минут.В квитанции карта получателя и ФИО совпадали.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:53
кассирке номер карты на бумажке.Напишет плательщика в квитанции за пару минут.В квитанции карта получателя и ФИО совпадали.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:02
Деньги поступают сразу, комиссий нет?
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:13
конечно нема комис,пару минут- написал.Ручку с бумажкой кассирка сама даст
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:24
monobank_ua
Т.е., если у клиента увели пин и он хотя бы на какое-то время утратил контроль над телефоном (устройством), на котором находятся otp (смс) и почта, то аккаунт уводится. При том, что телефон у клиента и он типа никому ничего не разглашал. Как и где уводится пин - другой вопрос, но его частое использование располагает к этому.
Негусто. 2-х факторная авторизация вроде есть, но с другой стороны, если все это на одном телефоне, доверие к ней падает. Если сравнить это с классикой - паролем в веб приложение и телефоном, который нужно украсть или перевыпустить симку к нему, то безопасность не такая (хотя в веб приложениях она тоже снизилась из-за "покращень").
Короче, баловство это все (платить с устройств, использующихся для игр и прочей ерунды). Надо, как ИТ-шники, разрабатывающее это, носить в банк бумажные платежки
Востаннє редагувалось newbie в Вів 27 лис, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:30
Monobank анонсировал поднятие ставок с завтрашнего дня
28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%
Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:32
Re: Monobank
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48
Re: Monobank
А шо там со спортивным депо? % вниз?
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:59
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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