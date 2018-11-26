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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1047104810491050
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:36

  Flamingo написав:28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%

Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)

Бл.. неделю назад открыл по старым.
Не буду пополнять) открою новый)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:11

  klug написав:
  Flamingo написав:28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Код: Виділити все
  Срок          Было    Стало
6 месяцев       16%     17%
12 месяцев      16%     18%


Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)

Смішні такі, зайшли б хоча б у відділення Універсалу, погрілися, ставками поцікавились, а так знають лише Прихват і думають, що лідери ринку.

Этой т.с. безотделённой банке пора уже 20% засветить, а не граться в салочки со спортивным :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1047104810491050
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