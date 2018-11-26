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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:36
Flamingo написав:
28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%
Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть
Бл.. неделю назад открыл по старым.
Не буду пополнять) открою новый)
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mihasik
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:11
klug написав: Flamingo написав:
28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
- Код: Виділити все
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%
Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть
Смішні такі, зайшли б хоча б у відділення Універсалу, погрілися, ставками поцікавились, а так знають лише Прихват і думають, що лідери ринку.
Этой т.с. безотделённой банке пора уже 20% засветить, а не граться в салочки со спортивным
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:40
clientage написав:
Этой т.с. безотделённой банке пора уже 20% засветить, а не граться в салочки со спортивным
Так и ВЕБ интерфейса тоже нет. Это большая проблема?
Якогось банана на 2 порядка проще работать с комсой тас2u даже дистанционно компом за 300 грн.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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