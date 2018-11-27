RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1047104810491050
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:36

  Flamingo написав:28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%

Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)

Бл.. неделю назад открыл по старым.
Не буду пополнять) открою новый)
mihasik
 
Повідомлень: 457
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:11

  klug написав:
  Flamingo написав:28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Код: Виділити все
  Срок          Было    Стало
6 месяцев       16%     17%
12 месяцев      16%     18%


Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)

Смішні такі, зайшли б хоча б у відділення Універсалу, погрілися, ставками поцікавились, а так знають лише Прихват і думають, що лідери ринку.

Этой т.с. безотделённой банке пора уже 20% засветить, а не граться в салочки со спортивным :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26471
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2109 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:40

Re: Monobank

  clientage написав:Этой т.с. безотделённой банке пора уже 20% засветить, а не граться в салочки со спортивным


Так и ВЕБ интерфейса тоже нет. Это большая проблема?
Якогось банана на 2 порядка проще работать с комсой тас2u даже дистанционно компом за 300 грн.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 23.11.14
Подякував: 573 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:31

  newbie написав:monobank_ua

Т.е., если у клиента увели пин и он хотя бы на какое-то время утратил контроль над телефоном (устройством), на котором находятся otp (смс) и почта, то аккаунт уводится. При том, что телефон у клиента и он типа никому ничего не разглашал. Как и где уводится пин - другой вопрос, но его частое использование располагает к этому.

Негусто. 2-х факторная авторизация вроде есть, но с другой стороны, если все это на одном телефоне, доверие к ней падает. Если сравнить это с классикой - паролем в веб приложение и телефоном, который нужно украсть или перевыпустить симку к нему, то безопасность не такая (хотя в веб приложениях она тоже снизилась из-за "покращень").

Короче, баловство это все (платить с устройств, использующихся для игр и прочей ерунды). Надо, как ИТ-шники, разрабатывающее это, носить в банк бумажные платежки :wink:

к чему такие сложности? если у вас украли телефон с приложухой стоящей на финансовом телефоне и знают пин то дальше уже и малолетка стырит деньги. к чему эти почта и отп пароли? :mrgreen:
а если у вас приложуха без фин телефона то как вы сами зайдете в апликуху если на отдельный финансовый телефон будет приходить отп пароль?
mephala
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 07.04.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:40

  newbie написав:Д.Дубилет об уязвимости Приват24:
С точки зрения уязвимости мы создали железобетонную, непробиваемую стену, которую невозможно было бы испортить при всем большом желании, в том числе при желании авторов этой системы.

О банке, создаваемом в Британии:
По каким параметрам Украина впереди? — Например, в Британии очень нетипично переводить друг другу деньги. Перевести кому-то деньги - это какая-то свистопляска с кучей данных, которые ты должен вводить. Им легче друг другу кеш передать. У нас же достаточно знать номер карты ... когда я рассказываю британцам, что сажусь в такси и тут же перевожу водителю деньги на карту, у них делаются большие глаза. Для них Р2Р переводы - это что-то невероятное.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 30/642029/

потому что знают что в случай чего придеся возместить весь ущерб из своего кармана а не клиента сделать крайним. потому и перестраховок куча.
а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.
mephala
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 07.04.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:08

  Flamingo написав:28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%

Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)

Пора повышенный кэшбек вводить для тех, кто расплачивается собственными средствами.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3666
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:14

Re: Monobank

  wig написав:Пора повышенный кэшбек вводить для тех, кто расплачивается собственными средствами.

Поддерживаю!
Фиксированная ставка, 5%, чистыми... ну как у Симы
И не нуна нам тут ля-ля-ля-тополя про безотделенный банк :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26471
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2109 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:19

Re: Monobank

Если пролангируется текущее депо, где проценты выплачиваются на карту другого банка, то куда будут идти проценты после пролангации?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1647
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1047104810491050
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avril_ks, novichok і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64190)
27.11.2018 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.