Т.е., если у клиента увели пин и он хотя бы на какое-то время утратил контроль над телефоном (устройством), на котором находятся otp (смс) и почта, то аккаунт уводится. При том, что телефон у клиента и он типа никому ничего не разглашал. Как и где уводится пин - другой вопрос, но его частое использование располагает к этому.
Негусто. 2-х факторная авторизация вроде есть, но с другой стороны, если все это на одном телефоне, доверие к ней падает. Если сравнить это с классикой - паролем в веб приложение и телефоном, который нужно украсть или перевыпустить симку к нему, то безопасность не такая (хотя в веб приложениях она тоже снизилась из-за "покращень").
Короче, баловство это все (платить с устройств, использующихся для игр и прочей ерунды). Надо, как ИТ-шники, разрабатывающее это, носить в банк бумажные платежки
к чему такие сложности? если у вас украли телефон с приложухой стоящей на финансовом телефоне и знают пин то дальше уже и малолетка стырит деньги. к чему эти почта и отп пароли? а если у вас приложуха без фин телефона то как вы сами зайдете в апликуху если на отдельный финансовый телефон будет приходить отп пароль?
С точки зрения уязвимости мы создали железобетонную, непробиваемую стену, которую невозможно было бы испортить при всем большом желании, в том числе при желании авторов этой системы.
О банке, создаваемом в Британии:
По каким параметрам Украина впереди? — Например, в Британии очень нетипично переводить друг другу деньги. Перевести кому-то деньги - это какая-то свистопляска с кучей данных, которые ты должен вводить. Им легче друг другу кеш передать. У нас же достаточно знать номер карты ... когда я рассказываю британцам, что сажусь в такси и тут же перевожу водителю деньги на карту, у них делаются большие глаза. Для них Р2Р переводы - это что-то невероятное.
потому что знают что в случай чего придеся возместить весь ущерб из своего кармана а не клиента сделать крайним. потому и перестраховок куча. а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.