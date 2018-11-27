Т.е., если у клиента увели пин и он хотя бы на какое-то время утратил контроль над телефоном (устройством), на котором находятся otp (смс) и почта, то аккаунт уводится. При том, что телефон у клиента и он типа никому ничего не разглашал. Как и где уводится пин - другой вопрос, но его частое использование располагает к этому.
Негусто. 2-х факторная авторизация вроде есть, но с другой стороны, если все это на одном телефоне, доверие к ней падает. Если сравнить это с классикой - паролем в веб приложение и телефоном, который нужно украсть или перевыпустить симку к нему, то безопасность не такая (хотя в веб приложениях она тоже снизилась из-за "покращень").
Короче, баловство это все (платить с устройств, использующихся для игр и прочей ерунды). Надо, как ИТ-шники, разрабатывающее это, носить в банк бумажные платежки
к чему такие сложности? если у вас украли телефон с приложухой стоящей на финансовом телефоне и знают пин то дальше уже и малолетка стырит деньги. к чему эти почта и отп пароли? а если у вас приложуха без фин телефона то как вы сами зайдете в апликуху если на отдельный финансовый телефон будет приходить отп пароль?
С точки зрения уязвимости мы создали железобетонную, непробиваемую стену, которую невозможно было бы испортить при всем большом желании, в том числе при желании авторов этой системы.
О банке, создаваемом в Британии:
По каким параметрам Украина впереди? — Например, в Британии очень нетипично переводить друг другу деньги. Перевести кому-то деньги - это какая-то свистопляска с кучей данных, которые ты должен вводить. Им легче друг другу кеш передать. У нас же достаточно знать номер карты ... когда я рассказываю британцам, что сажусь в такси и тут же перевожу водителю деньги на карту, у них делаются большие глаза. Для них Р2Р переводы - это что-то невероятное.
потому что знают что в случай чего придеся возместить весь ущерб из своего кармана а не клиента сделать крайним. потому и перестраховок куча. а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.
novichok написав:Если пролангируется текущее депо, где проценты выплачиваются на карту другого банка, то куда будут идти проценты после пролангации?
Карту для выплаты процентов можно в люой момент поменять
Не... По новым правилам проценты по депо можно либо капитализировать либо получать на свою Моно карту. Вот мне интересно при пролангиции потребует сменить карту (карта не моно банка),на которую выплачиваются проценты?