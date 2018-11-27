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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1048104910501051>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:36

  Flamingo написав:28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%

Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)

Бл.. неделю назад открыл по старым.
Не буду пополнять) открою новый)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:11

  klug написав:
  Flamingo написав:28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Код: Виділити все
  Срок          Было    Стало
6 месяцев       16%     17%
12 месяцев      16%     18%


Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)

Смішні такі, зайшли б хоча б у відділення Універсалу, погрілися, ставками поцікавились, а так знають лише Прихват і думають, що лідери ринку.

Этой т.с. безотделённой банке пора уже 20% засветить, а не граться в салочки со спортивным :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:40

Re: Monobank

  clientage написав:Этой т.с. безотделённой банке пора уже 20% засветить, а не граться в салочки со спортивным


Так и ВЕБ интерфейса тоже нет. Это большая проблема?
Якогось банана на 2 порядка проще работать с комсой тас2u даже дистанционно компом за 300 грн.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:31

  newbie написав:monobank_ua

Т.е., если у клиента увели пин и он хотя бы на какое-то время утратил контроль над телефоном (устройством), на котором находятся otp (смс) и почта, то аккаунт уводится. При том, что телефон у клиента и он типа никому ничего не разглашал. Как и где уводится пин - другой вопрос, но его частое использование располагает к этому.

Негусто. 2-х факторная авторизация вроде есть, но с другой стороны, если все это на одном телефоне, доверие к ней падает. Если сравнить это с классикой - паролем в веб приложение и телефоном, который нужно украсть или перевыпустить симку к нему, то безопасность не такая (хотя в веб приложениях она тоже снизилась из-за "покращень").

Короче, баловство это все (платить с устройств, использующихся для игр и прочей ерунды). Надо, как ИТ-шники, разрабатывающее это, носить в банк бумажные платежки :wink:

к чему такие сложности? если у вас украли телефон с приложухой стоящей на финансовом телефоне и знают пин то дальше уже и малолетка стырит деньги. к чему эти почта и отп пароли? :mrgreen:
а если у вас приложуха без фин телефона то как вы сами зайдете в апликуху если на отдельный финансовый телефон будет приходить отп пароль?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:40

  newbie написав:Д.Дубилет об уязвимости Приват24:
С точки зрения уязвимости мы создали железобетонную, непробиваемую стену, которую невозможно было бы испортить при всем большом желании, в том числе при желании авторов этой системы.

О банке, создаваемом в Британии:
По каким параметрам Украина впереди? — Например, в Британии очень нетипично переводить друг другу деньги. Перевести кому-то деньги - это какая-то свистопляска с кучей данных, которые ты должен вводить. Им легче друг другу кеш передать. У нас же достаточно знать номер карты ... когда я рассказываю британцам, что сажусь в такси и тут же перевожу водителю деньги на карту, у них делаются большие глаза. Для них Р2Р переводы - это что-то невероятное.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 30/642029/

потому что знают что в случай чего придеся возместить весь ущерб из своего кармана а не клиента сделать крайним. потому и перестраховок куча.
а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:08

  Flamingo написав:28 ноября (уже завтра) мы повысим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев.
Срок Было Стало
6 месяцев 16% 17%
12 месяцев 16% 18%

Мы хотели это сделать через неделю, но наши конкуренты уже подняли ставки, поэтому, чего тянуть :)

Пора повышенный кэшбек вводить для тех, кто расплачивается собственными средствами.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:14

Re: Monobank

  wig написав:Пора повышенный кэшбек вводить для тех, кто расплачивается собственными средствами.

Поддерживаю!
Фиксированная ставка, 5%, чистыми... ну как у Симы
И не нуна нам тут ля-ля-ля-тополя про безотделенный банк :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:19

Re: Monobank

Если пролангируется текущее депо, где проценты выплачиваются на карту другого банка, то куда будут идти проценты после пролангации?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:45

  novichok написав:Если пролангируется текущее депо, где проценты выплачиваются на карту другого банка, то куда будут идти проценты после пролангации?


Карту для выплаты процентов можно в люой момент поменять
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:54

  Alexey_k9 написав:
  novichok написав:Если пролангируется текущее депо, где проценты выплачиваются на карту другого банка, то куда будут идти проценты после пролангации?


Карту для выплаты процентов можно в люой момент поменять

Не... По новым правилам проценты по депо можно либо капитализировать либо получать на свою Моно карту. Вот мне интересно при пролангиции потребует сменить карту (карта не моно банка),на которую выплачиваются проценты?
novichok
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