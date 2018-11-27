7% и шоб >25000
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 23:56
7% и шоб >25000
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 00:01
Нее, банда этого не потянет точно. Я и 5 то попросил с надеждой, шо хоть 3 дадут на постоянной основе (читыми) и мона 20% на животных раз в квартал -- мне хватит скупиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 лис, 2018 00:34
Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?
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