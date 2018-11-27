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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1048104910501051
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:56

  clientage написав:
  wig написав:Пора повышенный кэшбек вводить для тех, кто расплачивается собственными средствами.

Поддерживаю!
Фиксированная ставка, 5%, чистыми... ну как у Симы
И не нуна нам тут ля-ля-ля-тополя про безотделенный банк :mrgreen:

7% и шоб >25000 :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:01

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:
  wig написав:Пора повышенный кэшбек вводить для тех, кто расплачивается собственными средствами.

Поддерживаю!
Фиксированная ставка, 5%, чистыми... ну как у Симы
И не нуна нам тут ля-ля-ля-тополя про безотделенный банк :mrgreen:

7% и шоб >25000 :lol:

Нее, банда этого не потянет точно. Я и 5 то попросил с надеждой, шо хоть 3 дадут на постоянной основе (читыми) и мона 20% на животных раз в квартал -- мне хватит скупиться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:34

  mephala написав:а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.

Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 01:26

  klug написав:
  mephala написав:а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.

Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?

Пароль от приложения.
Поэтому,карту с фин.номером,вместе, носить опасно.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 01:55

  mihasik написав:
  klug написав:
  mephala написав:а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.

Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?

Пароль от приложения.
Поэтому,карту с фин.номером,вместе, носить опасно.

Ну, приходить і що? У вас типовий пін на СІМ-картці чи телефон розлочується свайпом? Потурбуйтеся ж про свою безпеку, не залишайте ключ у дверях.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 04:14

Re: Monobank

А какие гарантии на вклады открытые в нете без договоров ? Как в случае чего доказывать свое право на собственные финансы в инет банке ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 04:40

  Surfer написав:А какие гарантии на вклады открытые в нете без договоров ? Как в случае чего доказывать свое право на собственные финансы в инет банке ?

вам договор новой почтой придет
Hack-Stock
 
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  #<1 ... 1048104910501051
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